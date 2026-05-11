El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece desde el 2 de septiembre del 2025, en el penal de máxima seguridad en El Altiplano por los delitos de delincuencia organizada y de huachicol fiscal, envió una quinta carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Destacó que no se cumple ni en lo mínimo con el que tenga que haber pruebas contundentes ni documentos con base en la legislación que demuestren su culpabilidad, ni el sustento de las pruebas, que deben de ser fehacientes y contundentes.

En una carta el vicealmirante sostuvo que esto se puede verificar en su audiencia de vinculación a proceso de la causa penal 325/2025, donde se le vinculó a proceso sin prueba alguna que cuente con circunstancias de tiempo, modo y lugar, siendo víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día antes de su audiencia de vinculación, donde se le exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

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“Ocasionando que ya tenga ocho meses privado de mi libertad, sujeto a una vulneración sistemática de mi presunción de inocencia y del derecho a una defensa adecuada”, refirió.

Farías Laguna solicitó nuevamente a la mandataria su intervención para evitar que se sigan cometiendo injusticias y arbitrariedades.

“Le solicito que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Marina (Semar) me proporcionen la información solicitada como derecho de defensa y así seamos congruentes con la justicia que usted dice que los mexicanos contamos y merecemos, porque en mi caso no es así.

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“Tengo las suficientes pruebas para sustentar lo que aquí le expreso bajo protesta de decir verdad. Esperando una resolución favorable a la presente y se me permita demostrar mi inocencia, así como cumplir el Estado de Derecho que se me ha negado”, resaltó el vicealmirante.

Subrayó que existe incertidumbre jurídica, ya que no se le ha dado el conocimiento completo de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDRPIFAM-CDMX/000568/2024, ni se ha facilitado la información solicitada como actos de investigación a Marina.

“Y lejos de ello pretenden reservar por seguridad nacional toda información que sirve para demostrar mi inocencia, por lo que me pone en un estado completo de indefensión.

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“Sra. Presidenta, es menester mío hacerle saber que pese a todas y cada una de las arbitrariedades que he sufrido, así como mi familia, y con base en lo que reiteradamente ha mencionado en sus conferencias del pueblo del día 30 de abril y 1º de mayo, aún no pierdo las esperanzas de acceder a la justicia que usted pregona existe en el Estado mexicano”, aseveró el vicealmirante

En tanto el 23 de abril, el contralmirante Fernando Farías Lagunas, hermano del vicealmirante Manuel Roberto, fue detenido en la provincia de Palermo en Buenos Aires, Argentina.

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