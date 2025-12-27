Nezahualcóyotl, Méx.-En la tierra del Coyote en Ayuno se instalará la Feria del Juguete Neza 2025, considerada como la más grande del oriente del Estado de México, la cual estará en funcionamiento hasta el próximo 6 de enero.

El también conocido como el tianguis del juguete en el Bordo de Xochiaca representa una oportunidad ideal para que las familias encuentren regalos accesibles y de calidad, además de que apoyarán directamente a los comerciantes locales en la celebración del Día de Reyes.

La Feria del Juguete Neza 2025 es considerada la más grande del oriente del Edomex. Foto: Hugo Salvador/El Universal

La feria se ubica en el camellón central de la avenida Bordo de Xochiaca, frente a Plaza Ciudad Jardín, cerca de una tienda de autoservicio, en el tramo entre avenida Nezahualcóyotl y avenida Virgen de los Remedios.

Según el gobierno municipal, se congregarán más de 800 comerciantes. Su escala masiva —con cientos de puestos que ofrecen una enorme variedad de productos— lo distingue de otros mercados temporales, lo que atrae no sólo a residentes de Nezahualcóyotl, sino también a visitantes de municipios vecinos como Chimalhuacán, Ecatepec y alcaldías del oriente de la Ciudad de México.

“La importancia de este tianguis radica en su tamaño y volumen de oferta, más de 800 vendedores exponen miles de artículos, desde juguetes clásicos como muñecas, carritos, peluches, juegos de mesa y figuras de acción, hasta opciones educativas, didácticas, bicicletas, patines, consolas y artículos electrónicos”, dijo el alcalde Adolfo Cerqueda.

“Los precios accesibles permiten a las familias de ingresos medios y bajos cumplir con la tradición de los Reyes Magos sin comprometer su economía. Además, se estima una afluencia superior a las 25 mil personas durante el periodo, lo que lo posiciona como uno de los eventos comerciales más esperados y concurridos de la temporada en la región oriente del Estado de México”, comentó.

El horario extendido, de 10:00 a.m. a 12:00 de la noche facilita las visitas en cualquier momento del día, y la seguridad está garantizada con la presencia permanente de elementos de la Policía Municipal, quienes realizan labores de vigilancia y resguardo para un ambiente ordenado y familiar, explicó el edil.

Adolfo Cerqueda expuso que esta feria no sólo fomenta la tradición cultural del Día de Reyes, sino que representa un “impulso significativo para la economía local”. Al promover el comercio ambulante y el intercambio directo entre vendedores y consumidores, beneficia directamente a cientos de familias de comerciantes, fortalece el tejido económico del municipio en una zona históricamente vinculada al comercio popular, como lo es el Bordo de Xochiaca.

“El gobierno municipal extiende una invitación abierta a todas las familias para visitar este espacio seguro y accesible, donde podrán encontrar todo lo necesario para hacer felices a los reyes del hogar. La Feria del Juguete Neza 2025 no es solo un mercado temporal: es una tradición consolidada que une economía local, cultura y alegría familiar en el corazón del oriente del Valle de México”, destacó el ayuntamiento.

Aunque las autoridades anunciaron que la feria iniciaría desde el 26 de diciembre, dirigentes de comerciantes confirmaron que durante los últimos días del año se llevan a cabo las asignaciones de lugares, así como el pago de los permisos ante la Tesorería local y a partir del 1 de enero comienzan las ventas de los productos que ofertan los propietarios de los puestos.