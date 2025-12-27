Teoloyucan, Méx. - El proyecto del Tren México-Querétaro, en su tramo correspondiente al municipio de Teoloyucan, contempla la construcción de siete puentes como parte de las obras de infraestructura destinadas a sustituir los cruces a nivel existentes y garantizar la operación del sistema ferroviario.

Esta información fue dada a conocer por las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y representantes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), quienes llevaron a cabo una mesa de diálogo con los habitantes, luego de la exigencia de suspender los trabajos en este tramo en demanda de obras complementarias.

De acuerdo con la información técnica del proyecto, todos los cruces a nivel serán cerrados para permitir el paso continuo del tren.

Actualmente, a lo largo de los 3.8 kilómetros de vía férrea que atraviesa el municipio, existen diez cruces entre pasos a nivel, puentes peatonales, pasos a desnivel y puentes vehiculares, los cuales serán modificados o sustituidos.

El proyecto contempla la edificación de dos nuevos puentes vehiculares y cinco puentes peatonales distribuidos a lo largo del trazado ferroviario.

Los pasos peatonales serán construidos mediante rampas, conforme a las normas oficiales, con el objetivo de facilitar el tránsito de peatones y población con alguna capacidad diferente.

En el caso de la comunidad de Atzacoalco, se informó que uno de los pasos a nivel será transformado en un puente vehicular, mientras que un segundo cruce a nivel será reconvertido en un paso peatonal, como parte de la reorganización de la movilidad en la zona.

Asimismo, se detalló que el puente ubicado hacia la zona del Gran Canal fue previamente desmantelado y será reinstalado a una distancia aproximada de 300 metros, como parte de los ajustes técnicos del proyecto ferroviario.

Las autoridades indicaron que estas obras forman parte del diseño integral del Tren México–Querétaro en su paso por Teoloyucan y buscan sustituir los cruces a nivel por infraestructura que permita una operación segura y continua del sistema ferroviario.

Por su parte, los vecinos pidieron a las autoridades dos puentes uno en El Rosal y uno en San Bartolo, al respecto se dio a conocer que éstas peticiones, así como la de una estación de tren en este municipio serán analizadas y estudiadas, la respuesta se dará a conocer en una segunda mesa de diálogo, de la cual no se informó la fecha.

