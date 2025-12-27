Naucalpan, Méx. - Fueron reabiertos a la circulación los carriles laterales de Periférico Norte, en el tramo comprendido entre Río San Joaquín y Primero de Mayo, tras concluir los trabajos de rehabilitación integral y cumplirse el periodo técnico de fraguado del concreto hidráulico.

Automovilistas comenzaron a transitar nuevamente por este segmento vial, que permaneció cerrado desde el pasado 9 de noviembre, desde las primeras horas de este sábado.

La obra fue entregada oficialmente el 24 de diciembre, en un acto encabezado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, junto con autoridades municipales.

Reabren tramo de Periférico Norte en Naucalpan entre Río San Joaquín y Primero de Mayo; concluyen trabajos de rehabilitación. Foto: Gisela González

Leer también: Prevén construcción de 7 puentes vehiculares y peatonales en tramo del Tren México–Querétaro en Teoloyucan, Edomex

De acuerdo con el Ayuntamiento de Naucalpan, la rehabilitación tuvo una inversión de 57 millones de pesos y consistió en la reconstrucción total de la estructura vial, mediante la colocación de capas técnicas de alta resistencia.

Incluyó la renovación de la superficie de rodamiento, balizamiento y señalamiento vertical, así como la renivelación de pozos y rejillas.

También se construyeron banquetas y guarniciones que forman parte de un sendero seguro, destinado a mejorar la infraestructura peatonal y reforzar la seguridad en la zona.

Como parte del proyecto, se realizó también la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje, con la renivelación de registros para asegurar su adecuado funcionamiento.

🚘 Fueron reabiertos a la circulación los carriles laterales de Periférico Norte, en el tramo comprendido entre Río San Joaquín y Primero de Mayo tras concluir los trabajos de rehabilitación



📹 Gisela González Granados pic.twitter.com/oS4XWQz6Kp — El Universal (@El_Universal_Mx) December 27, 2025

Lee también: Vinculan a proceso a detenidos con 37 mdp en efectivo; los acusan de operación con recursos de procedencia ilícita

El tramo intervenido tiene una longitud de mil 560 metros y una superficie de 16 mil 380 metros cuadrados. Según estimaciones del gobierno municipal, por esta vialidad circulan diariamente alrededor de medio millón de personas, a través de transporte particular, público y de carga, durante las 24 horas del día.

Las autoridades municipales informaron que para el próximo año se contempla continuar con la rehabilitación de los carriles laterales, ahora en el sentido contrario, del tramo que va de Primero de Mayo a Río San Joaquín.

De manera paralela, el Ayuntamiento llevó a cabo la repavimentación con mezcla asfáltica de Periférico Norte, desde Primero de Mayo hasta la avenida Lomas Verdes, en ambos sentidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr