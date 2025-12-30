Se acercan los Reyes Magos y Amazon parece que quiso echarles una mano con esta superoferta: la PlayStation 5 Edición Digital con 1TB de almacenamiento, que viene con dos juegos incluidos, ASTRO BOT y Gran Turismo , está en remate por solo $7,999 pesos. Su precio normal es de $11,599, así que el descuento del 31% es algo que se agradece.

Y para hacerlo aún más accesible, se puede pagar a 15 meses sin intereses con mensualidades de $533.26. Una opción que más de un Rey Mago agradecerá en esta cuesta de enero.

¿Qué incluye este paquete?

Este set es ideal para quienes quieren empezar a jugar desde el primer día, sin tener que comprar juegos por separado. Aquí va lo que trae:

PS5 Digital Edition de 1TB : más delgada, sin lector de discos y con espacio suficiente para instalar varios juegos digitales.

: más delgada, sin lector de discos y con espacio suficiente para instalar varios juegos digitales. ASTRO BOT (digital) : un juego lleno de color, diversión y exploración, perfecto para conocer todas las funciones de la consola.

: un juego lleno de color, diversión y exploración, perfecto para conocer todas las funciones de la consola. Gran Turismo 7 (digital) : el famoso simulador de carreras con gráficos increíbles, autos realistas y muchas horas de juego.

: el famoso simulador de carreras con gráficos increíbles, autos realistas y muchas horas de juego. Control DualSense inalámbrico con retroalimentación háptica y gatillos adaptativos que hacen que cada movimiento se sienta diferente.

Una consola moderna para muchas horas de juego

Además del gran descuento, esta edición especial tiene varias ventajas: almacenamiento amplio, dos títulos completos listos para descargar y uno de los controles más avanzados del mercado. Todo en un solo paquete, directo desde Amazon y con entrega rápida.

Ya sea para sorprender a alguien especial o como el regalo estrella del Día de Reyes, esta oferta de PS5 es de esas que no se ven todos los días. Amazon la tiene disponible por tiempo limitado, así que vale la pena aprovechar antes de que se agote o vuelva a subir de precio.

Este 6 de enero, la emoción puede venir en forma de videojuego.