Con la entrada en vigor del nuevo esquema de separación de residuos en tres categorías en la Ciudad de México, que arrancó este 1 de enero, los capitalinos comenzaron el año con otro propósito: separar adecuadamente sus desechos, algo que, mientras para unos ya es un hábito, a otros parece no importarle.

En el Mercado 242 Pradera, en la colonia homónima, en la alcaldía Gustavo A. Madero —uno de los pocos que abrieron al público en el primer día del año—, algunos locatarios se dijeron listos para cumplir con la nueva disposición.

Tal es el caso de la señora María Concepción, una de las comerciantes de ese centro de abasto, quien aseguró que a ella “le gusta separar” sus residuos, por lo que lo hace desde hace años, no solamente en su negocio, sino también en su domicilio.

“Ya desde cuando a mí me gusta separar. Tengo un bote al que le pongo una bolsa negra y ahí echó todo lo que es desperdicio de comida, y en la otra, ahí pongo el cartón o papel, y si hay fierro, lo aparto”, contó a EL UNIVERSAL.

La comerciante consideró que separar la basura es algo que se ha pedido a la población desde hace mucho tiempo, por ello, advirtió “que no lo quiera uno hacer, ya si uno no obedece o no entiende, es por nosotros, por cochinos que no sabemos cuidar nuestra ciudad”.

Con el nuevo esquema, ahora será obligatorio separar los residuos en tres categorías: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, y entregarlos a los recolectores conforme a un calendario que marca días diferenciados; en caso de no estar correctamente separados, no se podrán recoger.

Aunque este centro de abasto no tiene un área donde los locatarios puedan dejar sus residuos, varias veces a la semana pasa el camión a recogerlos, y los recolectores ingresan al mercado con bolsas para que se les entreguen los desechos.

Sin embargo, no en todos los locales existe el mismo orden, pues en algunos puestos se ven cubetas o botes con residuos que no están separados, en los que se aprecian; por ejemplo, cáscaras de limón y desechos orgánicos revueltos con envoltorios de plástico y otros materiales que sí son reciclables.

Además, este jueves, los alrededores del mercado de la Pradera amanecieron con basura, papeles y pirotecnia, que quedaron regados en el suelo tras la celebración del Año Nuevo en esta colonia. Aunque no es habitual que haya tanta basura en la vía pública, consideran vecinos de la zona.

“Esto es un reflejo de que muchas veces el problema somos nosotros mismos, imagínate, nos piden esto de separar la basura, pero ni siquiera se puede tener limpio en un día festivo. Si así quedaron las calles, dudo que mucha de esa gente que dejó así vaya a cumplir con separar, si ni siquiera hay la cultura de ponerla en un bote”, señaló el señor Felipe, un transeúnte que iba de paso por las calles vacías este 1 de enero.

A unas cuadras del mercado, frente a un domicilio localizado entre las calles Villa de Cortés y Villa Moctezuma, se apreció un montículo de bolsas negras, así como un montón de cajas de cartón separadas, a la espera de que algún recolector pase por ellas. Al ser 1 de enero, ningún trabajador de limpia o camión se dio cita en las calles de la zona, al menos no durante las primeras horas del día.