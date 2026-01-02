Cuautitlán Izcalli, Méx.— Con la finalidad de desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal del agua, así como proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro, fue como surgió la Operación Caudal, misma que fue desplegada en 48 municipios del Estado de México y que dejó como saldo seis personas detenidas, mismas que fueron vinculadas a proceso; 138 tomas clandestinas y la localización de 51 pozos irregulares.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desplegó el operativo junto con elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), interviniendo en octubre pasado 189 inmuebles: 142 cateos y 47 inspecciones.

Todo esto, generó desabasto en tiendas purificadoras de agua en garrafones, principalmente en la zona oriente del Estado de México y diversas manifestaciones de piperos, que exigían el restablecimiento de redes de agua para poder trabajar, bajo el argumento de que no todos los pozos operaban de manera irregular.

En la Operación Caudal también participaron policías municipales, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). Las indagatorias de la FGJEM señalaron que las prácticas ilegales eran cometidas por organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, USON; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, ACME; Los 300; Libertad; 25 de Marzo, 22 de Octubre, Chokiza, entre otros, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades.

Las supuestas organizaciones utilizaban pipas de diferentes capacidades sin los permisos obligatorios y la ciudadanía era obligada a comprar el líquido solamente a los transportistas agremiados a alguna organización, según informó la FGJEM. Entre los municipios intervenidos están: Acolman, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac,Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango.

La fiscalía mexiquense formuló imputación y obtuvo vinculación a proceso en contra de seis líderes o integrantes relevantes de los llamados sindicatos, por delitos como extorsión y ordenadores de actividades delictivas para la extracción, distribución y venta de agua en la entidad.

Fueron identificados como Cristian Jesús“N” alias el Gimy y/o Jimmy, Juan“N”, Guillermo “N”, Ricardo “N”, JuanManuel “N” alias El Maya y María del Carmen “N”.