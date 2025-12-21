Más Información

¡En sus marcas, listos…! Comienza la cuenta regresiva para que los perritos del Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo nuevamente ayuden a Santa y a Los Reyes Magos como comisionados de todos los mensajes y anhelos que niñas y niños les enviarán en las fiestas navideñas.

Son siete años ininterrumpidos en los que los perritos huéspedes del CTC apoyan a esos personajes mágicos para conocer qué les solicita la niñez de la Ciudad de México y área metropolitana.

De los 43 huéspedes que actualmente tiene el CTC, 10 fueron seleccionados para atender “perronamente” cada una de las cartas enviadas vía electrónica y dar contestación de la misma manera e informarles a los remitentes que sus misivas ya son del conocimiento de o de Los Reyes Magos.

Perritos posan con bufandas (21/12/2025). Foto: Especial
Perritos posan con bufandas (21/12/2025). Foto: Especial

Para facilitar esta dinámica, los lomitos del CTC ponen a disposición de los niños y niñas y del público en general dos opciones electrónicas: el correo losdeseosmasperrones@gmail.com y el número de WhatsApp 55-45-96-86-10.

A partir de hoy inicia la recepción de las peticiones infantiles y hasta antes del 24, para Papá Noel; o hasta el 5 de enero, en el caso de las dirigidas a Melchor, Gaspar y Baltazar.

La iniciativa de los canes ayudantes de Santa y Los Reyes Magos se realiza desde el año 2019 con la finalidad de contribuir a la conservación del medio ambiente, al evitar la práctica de globos inflados con helio acompañando las cartas.

Perritos del CTC comparten el espíritu navideño (21/12/2025). Foto: Especial
Perritos del CTC comparten el espíritu navideño (21/12/2025). Foto: Especial

También, para dar a conocer la existencia del CTC y promover la , así como la donación de croquetas y enseres para la atención de todos los lomitos rescatados de instalaciones de alto riesgo del Metro, mientras pernoctan temporalmente en este espacio.

El Centro de Transferencia Canina del Sistema de Transporte Colectivo Metro hace un llamado al cuidado responsable de los canes. La consigna permanente y sobre todo en esta temporada decembrina es: ¡No Compres, Adopta!

Las personas interesadas en conocer a los lomitos y realizar donaciones pueden acudir directamente al CTC, que está ubicado en Avenida de las Culturas S/N, colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco. El horario de atención es de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

Perritos del CTC esperan ser adoptados (21/12/2025). Foto: Especial
Perritos del CTC esperan ser adoptados (21/12/2025). Foto: Especial
