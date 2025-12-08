Alrededor de 20 rescatistas y animalistas independientes solicitaron a la alcaldía Cuauhtémoc y al Gobierno capitalino autorizaciones para volver a dar en adopción a perros en el Parque México, luego de que se les prohibiera utilizar este espacio para este fin.

Alrededor de 20 rescatistas y animalistas independientes solicitaron a la alcaldía Cuauhtémoc y al Gobierno capitalino autorizaciones para volver a dar en adopción a perros en el Parque México, luego de que se les prohibiera utilizar este espacio para este fin. Mientras que la demarcación aclaró que, tras las quejas de vecinos, se acordó que se instalen una vez al mes. Este domingo dieron en adopción a decenas de perros desde sus camionetas y vehículos, sobre avenida México y avenida Michoacán, ya que “al ser propiedad privada aquí sí nos están dejando”. “Lo único que estamos solicitando es el derecho que tenemos como ciudadanos de hacer la labor que hacemos. No nos estamos negando a la regularización y a la normatividad. No queremos hacernos ricos, sólo queremos el bien de nuestros animales”, dijo Alma Rubio, rescatista independiente. Al respecto, la alcaldía Cuauhtémoc señaló a este diario que derivado de quejas constantes de vecinas y vecinos se acordó su instalación una vez al mes y en distintos parques de la alcaldía, entre ellos Parque España, Parque México y Jardín Pushkin. Indicó que las quejas ciudadanas son principalmente por ruido, descuido de mascotas y la presencia de personas que ofrecían perros sin ser rescatistas e, incluso, con fines de venta; por ello, se estableció un esquema rotativo para garantizar orden y seguridad tanto para los animales como para la comunidad.