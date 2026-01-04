Ansiosos por la llegada de los Reyes Magos, decenas de niñas y niños acudieron este sábado al Palacio Postal, en el Centro Histórico, para escribir sus cartas y enviarlas a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Pasado el mediodía, la fila de pequeños de todas las edades acompañados por sus familias daba la vuelta a la calle de Tacuba, casi hasta la entrada del Palacio de Minería.

Este año, los niños capitalinos no sólo quieren juguetes, entre sus deseos también hay intenciones nobles, como que les vaya bien a sus padres o que haya más paz en México y el mundo.

Padres y niños también hicieron fila para tomarse una foto con Melchor, Gaspar y Baltasar. Fotos: de Fernanda Rojas. El Universal

Así lo manifestó la pequeña Iris, proveniente de la alcaldía Azcapotzalco, quien contó a EL UNIVERSAL que este año le pedirá a los Santos Reyes dos cosas: muñecas para jugar con sus amigas y también “mucha paz para el mundo, mucha felicidad, para mi familia y para todos”.

Mientras esperaban formados, algunos niños se percataron de que este año los Reyes de Oriente tendrán bastante trabajo por hacer. Había pequeños portando coronas de Reyes Magos, y otros que desde antes de ingresar al palacio ya llevaban consigo sus papeletas para escribir su carta.

“Muy emocionado. ¡Es mi época favorita del año!”, manifestó un pequeño de 10 años, que acudió junto a su madre para mandar su carta, y quien este año pedirá unas figuras de Lego de Harry Potter.

Algunos pequeños decidieron escribir su cartita en el Palacio Postal y no sólo pidieron juguetes y ropa, sino también que a sus papás les vaya bien en este nuevo año. Fotos: de Fernanda Rojas. El Universal

Entre los pequeños que hicieron su carta este sábado estuvo Mariana, quien pedirá a los Santos Reyes “una bicicleta y una chamarra”.

Además de dejar su carta en el Palacio Postal, esta pequeña contó que también dejará su cartita en su zapato junto al nacimiento de su casa, “para que no se les olvide mi petición, mi hermana también viene, dejamos nuestra carta aquí y aparte hacemos una en casa y se las ponemos, (...) sí, hacemos doble cartita”, contó la capitalina, originaria de la Gustavo A. Madero.

Otro de los pequeños que acudieron este sábado fue Iván, de nueve años, proveniente del Estado de México, quien estaba muy emocionado por hacer su carta y pedirle a los reyes “dulces, unas gomitas, un pantalón, un carrito, (...) que les vaya bien a mis papás este año”.

Su madre, quien lo acompañó por más de media hora en la fila, comentó que le hace ilusión llevar a sus hijos a entregar la carta, pues para ella “es muy importante no perder la tradición, que sigamos escribiendo cartas a los Reyes".

“Y que los niños sigan pidiendo a los Reyes es mucha ilusión en estas fechas, sobre todo para los niños, que son los que más disfrutan de las tradiciones, de partir la rosca, de tener estas alegrías, y yo creo que es sobre todo la ilusión de que esperan sus regalos al otro día, ellos se emocionan, pero también uno como padre lo disfruta”, dijo.

Una vez dentro, los niños dejaron sus cartas dentro de los buzones “mágicos”, a la espera de que los Reyes Magos les cumplan sus deseos y, con un poco de suerte, atiendan todas sus peticiones este 6 de enero.

Niñas y niños podrán dejar su carta a los Reyes Magos en los buzones del Palacio Postal hasta este lunes 5 de enero, en la víspera del día de Reyes.

Operativo

Para garantizar la seguridad de los ayudantes de los Reyes Magos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) desplegará a 14 mil 998 elementos, principalmente en bancos, plazas comerciales, zonas restauranteras, tiendas departamentales, hoteles, parques y zonas turísticas.

El operativo Día de Reyes 2026 comenzó este sábado 3 de enero y concluirá hasta el final de las actividades el martes 6 de enero, cuando Melchor, Gaspar, Baltasar y sus ayudantes hayan concluido el reparto de regalos,

Los uniformados contarán con 929 vehículos, 35 motopatrullas, 10 grúas, 15 ambulancias y 12 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), dos unidades de rescate y un helicóptero del agrupamiento Cóndores, informó la SSC.

Además, los sistemas de transporte público de la capital ampliarán su horario de servicio. En el caso del Metrobús, la última salida de unidad en todas las terminales será a las 2:00 horas del martes 6 de enero.

Para la RTP, el servicio de Nochebús operará de las 0:00 a las 5:00 horas del martes 6 de enero en rutas específicas.

Por lo que se refiere al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el 5 de enero el horario de servicio será el habitual de 5:00 a 24:00 horas, pero se permitirá el ingreso con paquetes voluminosos, siempre y cuando vayan debidamente empacados. Con información de Fabián Evaristo y Rafael García