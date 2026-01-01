Día de Reyes Magos 2026: ¿qué simboliza la rosca y por qué se parte el 6 de enero?

Más Información

Después de concluir las festividades decembrinas, aún permanece una fecha que marca el cierre del periodo conocido como Guadalupe-Reyes: el o Día de los Reyes Magos.

Día de Reyes 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Esta celebración, que tiene lugar cada 6 de enero, conserva un papel central en la cultura mexicana gracias a las tradiciones que la acompañan, como el intercambio de regalos y el consumo de la tradicional Rosca de Reyes.

¿Por qué se parte la Rosca de Reyes el 6 de enero?

El 6 de enero corresponde a la festividad de la Epifanía, una fecha que conmemora la manifestación de Jesús ante los Reyes Magos.

El Inicio de la Epifanía: Preparativos espirituales para celebrar la manifestación de cristo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
De acuerdo con el Gobierno de México, el origen de la Rosca de Reyes se remonta a la Edad Media, alrededor del siglo XIV, en países europeos como Francia y España. Con el paso del tiempo, esta tradición llegó al continente americano durante el periodo de la Conquista, integrándose a las expresiones culturales del territorio que hoy conforma México.

¿Qué simboliza la Rosca de Reyes?

La forma circular del pan posee un fuerte significado simbólico, ya que representa la eternidad, la continuidad y el amor infinito de Dios. Este elemento se vincula directamente con las creencias religiosas cristianas relacionadas con el nacimiento de Jesús.

¿Qué simboliza la Rosca de Reyes?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
La celebración está estrechamente ligada al relato bíblico de los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes, según el Evangelio de Mateo, siguieron una estrella desde Oriente hasta Jerusalén para rendir homenaje al niño Jesús con oro, incienso y mirra.

En el interior de la rosca se coloca una figura que simboliza al niño Jesús. Conforme a la tradición, quien encuentra esta figura adquiere el compromiso de organizar la celebración del Día de la Candelaria, el 2 de febrero, fecha en la que se acostumbra compartir tamales y atole.

¿Qué simboliza la Rosca de Reyes?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
