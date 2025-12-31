⁠Año Nuevo 2026: Descubre las canciones que no pueden faltar en tu playlist

La llegada del Año Nuevo es uno de los momentos más esperados para cerrar ciclos, despedir con gratitud lo bueno y lo malo que dejó la etapa anterior y, reiniciar con la mejor energía para cumplir nuevos retos.

Para ello, la música juega un papel fundamental durante la celebración , ya sea en reuniones familiares, fiestas con amigos o momentos de reflexión personal. En ese sentido, preparar una playlist de Año Nuevo con canciones icónicas es clave para recibir el 2026 con buena actitud y el ánimo renovado.

Leer también: Descubren nueva especie de “hongo zombi” en México y lo bautizan en honor a Guillermo del Toro

Empieza el 2026 con la mejor música. Foto: Especial

Las mejores canciones para escuchar durante Año Nuevo

“Happy New Year” de ABBA,

Entre los clásicos que no pueden faltar, destaca este tema que se ha convertido en un himno global para cerrar el año con nostalgia y esperanza. Su letra reflexiva conecta con quienes hacen balance de lo vivido y miran hacia el futuro con optimismo.

“Un Año Más” de Mecano

Otro imprescindible con el mismo espíritu de reflexión es “Un Año Más”, que año con año continúa siendo una de las canciones en español más representativas para esta fecha, donde resalta su letra al describir a la perfección la transición entre el 31 de diciembre y el 1 de enero.

“No me quiero casar” de Bad Bunny

Una de las canciones que se volvió tendencia durante los últimos días por mencionar la llegada del 2026, que seguramente sonará en cualquier fiesta de Año Nuevo.

“New Year’s Day” de U2

Tema ideal para escuchar durante los primeros minutos del año, cuando la calma sustituye al bullicio.

Leer también: ¡Adiós, vaquero! Usuarios se despiden de MTV con la mejor lluvia de memes

Ameniza tu fiesta con los mejores temas. Foto:Especial

“El Año Viejo” de Tony Camargo

Para las fiestas familiares donde las tradiciones son importantes, el ritmo de esta canción no puede faltar durante la cena.

“Color Esperanza” de Diego Torres

Otra de las favoritas de muchos para ambientar la cena con un toque optimista por su mensaje hacia la vida y los nuevos comienzos.

"New Year’s Day" de Taylor Swift

Las nuevas generaciones van obteniendo popularidad entre las canciones que enmarcan las festividades y este tema es prueba de ello.

Turn the Lights de DJ Kato

Para abrir la fiesta con un tema viral que representa el inicio del 2026 para muchos.

Otras canciones festivas que no pueden faltar en Año Nuevo





“Don’t Stop Me Now” de Queen

“Celebration” de Kool & The Gang

“Disco Inferno” de The Trammps

“Tarzan Boy” de Baltimora

“Don’t Stop Believin'” de Journey

“Vivir Mi Vida” de Marc Anthony

“I Gotta Feeling” de Black Eyed Peas

“La Vida es un Carnaval” de Celia Cruz

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs