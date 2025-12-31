¡Adiós, vaquero! Usuarios se despiden de MTV con la mejor lluvia de memes

Este 31 de diciembre de 2025 pasará a la historia como el día en que MTV, el icónico canal de televisión concluyó sus transmisiones tras haber pasado más de 40 años al aire y sentar las bases de la industria musical.

La compañía Paramount Global, ahora dueña del conglomerado, decidió poner fin a las transmisiones de los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, provocando gran revuelo en la red entre los miles de fanáticos que crecieron viendo estos canales.

Fue así que entre auténticas cartas de amor y profunda nostalgia, usuarios en redes sociales improvisaron un homenaje con memes y todo tipo de reacciones dedicadas al final de un canal que llenó de música cada etapa de vida.

Así es como se acaba una era de la televisión, gracias MTV por todos estos años presentándonos lo mejor de la música, por grupos de Rock, Pop, HipHop, etc, gracias por todas esas canciones que nos hiciste conocer, y principalmente por todos esos videos que nos enseñaste por años. pic.twitter.com/QxdZruKTVG — TI829™ (₿) 💮 (@TI829) December 31, 2025

Usuarios se despiden de MTV con la mejor lluvia de memes

Las palabras no fueron suficientes para describir lo que representó el canal para varias generaciones de melómanos.

Usuarios s despiden del canal dedicado al entretenimiento musical. Foto: Redes Sociales.

Al ritmo de “Bye, Bye, Bye” de NSYNC el icónico canal MTV 00’s cerró sus transmisiones durante la madrugada de este miércoles dejando un gran legado musical.

Usuarios s despiden del canal dedicado al entretenimiento musical. Foto: Redes Sociales.

MTV no solo fue un canal donde se transmitían videos musicales, también logró que sus otros contenidos trascendieran como una institución de la cultura pop.

Usuarios s despiden del canal dedicado al entretenimiento musical. Foto: Redes Sociales.

Desde "Daria" hasta "Beavis and Butter-head", muchos usuarios mencionaron lo felices que fueron en la adolescencia gracias a MTV.

Usuarios s despiden del canal dedicado al entretenimiento musical. Foto: Redes Sociales.

La gratitud también se hizo presente en este día al final de toda una era.

Usuarios s despiden del canal dedicado al entretenimiento musical. Foto: Redes Sociales.

