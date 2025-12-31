Año Nuevo 2026: ¿por qué se celebra Nochevieja el 31 de diciembre? Conoce su origen

Mientras el año llega a su fin, el 31 de diciembre se transforma en un momento especial para detenerse, recordar lo vivido y proyectar nuevos deseos. En distintos países, esta noche está acompañada de celebraciones, reuniones y costumbres que varían según la cultura, pero que comparten un mismo sentido: despedir una etapa y prepararse para otra.

El 31 de diciembre se transforma en un momento especial para detenerse, recordar lo vivido y proyectar nuevos deseos. Foto: Reuters

La llamada Nochevieja no es solo una fecha en el calendario. Representa una pausa que invita al balance y a la esperanza, una tradición que se ha ido construyendo a lo largo de siglos y civilizaciones.

¿Por qué se celebra Nochevieja el 31 de diciembre?

La forma en que hoy celebramos el fin de año es el resultado de una larga evolución histórica que combina astronomía, religión y simbolismo. Mucho antes de que el 31 de diciembre se convirtiera en una fecha universal, las civilizaciones antiguas ya marcaban el cambio de ciclo como un momento clave para el orden social y la renovación espiritual.

¿Por qué se celebra Nochevieja el 31 de diciembre?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

De acuerdo con algunos historiadores, en Mesopotamia, hace más de cuatro mil años, el inicio del Año Nuevo estaba ligado a la llegada de la primavera y al comienzo de las cosechas. Este periodo se celebraba con el Akitu, una festividad que se extendía durante varios días y que incluía rituales en honor a Marduk, dios protector de la ciudad. Más que una fiesta, era una ceremonia para reafirmar el equilibrio entre los dioses, la naturaleza y los gobernantes.

Con el tiempo, Roma heredó y transformó muchas de estas ideas. Durante siglos, el Año Nuevo romano se celebró el 1 de marzo, pero los problemas del calendario lunar provocaban constantes desfases en las estaciones. Para resolverlo, Julio César impulsó una reforma profunda en el año 46 a.C., con la ayuda del astrónomo Sosígenes, dando origen al calendario juliano, basado en el ciclo del Sol.

¿Por qué se celebra Nochevieja el 31 de diciembre? Esto se sabe. Foto: EFE

Fue entonces cuando el 1 de enero adquirió un significado especial al vincularse con Jano, el dios romano de los comienzos, las puertas y las transiciones. Jano era representado con dos rostros: uno que observa el pasado y otro que mira hacia el futuro, una imagen perfecta para simbolizar el cierre de un año y la apertura de otro.

Desde ese momento, Nochevieja se celebra el 31 de diciembre, y el 1 de enero quedó establecido como la fecha para dar la bienvenida al Año Nuevo, acompañado de celebraciones y rituales destinados a atraer prosperidad y buenos augurios.

Sin embargo, no en todas las regiones del mundo el inicio del año coincide con el calendario occidental. Algunas tradiciones se organizan a partir de sistemas lunares o lunisolares, lo que provoca que el cambio de ciclo ocurra en fechas distintas. Un ejemplo claro es el Año Nuevo chino, cuya celebración se mueve cada año entre los meses de enero y febrero.

Año Nuevo chino. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

