Los mejores consejos para mantener viva tu flor de Nochebuena después de Navidad

Uno de los símbolos más representativos de la temporada invernal, es la planta Euphorbia pulcherrima, popularmente conocida como flor de Nochebuena, que con sus enormes pétalos color rojo se convirtió en la favorita para adornar cientos de hogares.

Durante esta época muchas personas adquieren nochebuenas de todos los tamaños, sin embargo, en cuanto pasa la Navidad y la gente vuelve a su rutina, los cuidados a esta planta disminuyen, reduciendo su tiempo de vida. Por este motivo, a continuación te daremos algunos consejos para cuidar tu flor de Nochebuena después de Navidad.

Flor de Nochebuena. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cómo cuidar tu flor de Nochebuena después de Navidad?

La clave para que tu Nochebuena sobreviva después de las festividades es realizar una poda para que vuelva a florecer; para hacerlo debes cortar los tallos dejando aproximadamente 10 a 15 centímetros de altura. Esto estimulará nuevos crecimientos en la planta para la siguiente temporada.

Luego de podar, asegúrate que tu planta cumpla con cada uno de los siguientes puntos para asegurar su supervivencia.

La ubicación es clave para su supervivencia

La Nochebuena es una planta de interior y necesita luz natural indirecta para mantenerse saludable, por lo que se recomienda colocarla cerca de una ventana iluminada, evitando la exposición directa al sol, ya que puede quemar sus hojas.

También es importante protegerla de corrientes de aire frío y cambios bruscos de temperatura, especialmente durante el invierno.

Riego correcto

La Nochebuena requiere un riego moderado y lo ideal es hacerlo únicamente cuando la capa superior del sustrato esté seca al tacto. Asegúrate de que la maceta tenga buen drenaje para evitar encharcamientos, ya que el exceso de humedad puede provocar un grave deterioro en su raíz.

Ideas para decorar tu casa con Nochebuenas

Temperatura óptima

Esta planta se desarrolla mejor en temperaturas entre los 15 y 22 grados centígrados. Evita colocarla cerca de calefactores, estufas o electrodomésticos que generen calor excesivo.

Fertilización para fortalecerla

A partir de la primavera, puedes aplicar un fertilizante líquido para plantas de interior cada tres o cuatro semanas. Esto aportará los nutrientes necesarios para que la Nochebuena se mantenga fuerte y con hojas abundantes durante el resto del año.

