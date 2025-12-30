Año Nuevo 2026: ¿Me pagan doble o triple si trabajo el 1 de enero? Esto dice la LFT

Mientras millones de personas se preparan para la celebración del Año Nuevo 2026, que se conmemora el jueves 1 de enero, otros trabajadores enfrentan la posibilidad de acudir a sus centros laborales. Esta situación genera una duda recurrente: si se trabaja en esta fecha, ¿el pago debe ser doble o triple?

La respuesta se encuentra en la Ley Federal del Trabajo (LFT), que regula los días de descanso obligatorio y las condiciones de pago cuando un trabajador presta servicios en estas fechas.

El Año Nuevo no solo es una celebración cultural, sino también un día reconocido por la ley como descanso obligatorio, lo que implica derechos laborales específicos.

¿El 1 de enero es día de descanso obligatorio?

El artículo 74 de la LFT establece de manera explícita los días de descanso obligatorio en México, entre los que se encuentra el 1 de enero. En estas fechas, la regla general es que no se labora, salvo que el empleador y el trabajador acuerden lo contrario por la naturaleza del servicio o por necesidades operativas.

Por su parte, el artículo 75 de la LFT señala que, cuando se requiere que un trabajador labore en un día de descanso obligatorio, este deberá recibir una compensación adicional, independientemente del salario que normalmente percibe. Es decir, nadie está obligado a trabajar el 1 de enero sin que exista un acuerdo y sin que se respete el pago establecido por la ley.

En términos prácticos, esto significa que el empleador debe definir quiénes laborarán ese día y garantizar que el pago sea conforme a la normativa laboral vigente.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas en Año Nuevo?

Cuando un trabajador presta servicios en un día de descanso obligatorio, la LFT establece que debe recibir su salario diario normal más una prima adicional, lo que se traduce en un pago triple por esa jornada. Este esquema busca compensar el hecho de laborar en una fecha destinada al descanso general.

En caso de que el patrón no cubra el pago correspondiente, el trabajador cuenta con mecanismos de protección legal. En la Ciudad de México, se puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir orientación gratuita y presentar una queja formal. Esta institución brinda asesoría jurídica y acompaña a los trabajadores en la defensa de sus derechos.

Para el resto del país, también es posible acudir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como comunicarse a los teléfonos oficiales de atención laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todos estos servicios son gratuitos y están diseñados para garantizar el cumplimiento de la ley.

Conocer lo que establece la LFT permite a las personas trabajadoras tomar decisiones informadas y exigir un pago justo si les corresponde laborar durante el Año Nuevo 2026.

