Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Trump dice que vio la detención de Nicolás Maduro "en directo"; fue "como un show televisivo"

México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional

Venezuela denuncia ataque de EU en cuatro estados; Maduro llama a lucha armada

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; afirma que EU "cumplió su promesa de hacer valer la ley”

A fin de apoyar a los , la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México anunció una extensión en los horarios de operación de diversos sistemas de transporte público para este martes 6 de enero.

A través de su cuenta en X, informó que las modificaciones aplicarán en el Metrobús, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), con el objetivo de facilitar los traslados durante la madrugada.

En el caso del Metrobús, la última salida de unidad en todas las terminales será a las 02:00 horas del martes 6 de enero.

Para la RTP, el servicio de Nochebús operará de las 00:00 a las 05:00 horas del martes 6 de enero en las siguientes rutas: 11A Aragón–Metro Chapultepec; 47A Alameda Oriente–Xochimilco/Bosque de Nativitas; 57A Toreo–Metro Constitución de 1917.

Así como 76A Centro Comercial Santa Fe–La Villa/Cantera; 115 Jesús del Monte, en Cuajimalpa, a Metro Chapultepec; y la ruta 200 del Circuito Bicentenario.

En cuanto al STE, el Nochebús de la Línea 1, que va de la Central del Norte a la Central del Sur, operará de las 00:00 a las 05:00 horas del 6 de enero.

Además, la Línea 2, que corre de Cetram Pantitlán a Chapultepec, brindará servicio desde las 05:00 horas del lunes 5 de enero y hasta la 01:00 hora del mismo día.

