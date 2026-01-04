Más Información
Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si “no hace lo correcto”, afirma Trump; es nombrada presidenta interina
"El infierno en Brooklyn" y sus famosos habitantes; la prisión que alberga a "El Mayo", "El Chapo"... y ahora a Nicolás Maduro
El discurso de Hugo Chávez que resurgió 20 años después; alertó sobre acusaciones por narco e intervención en Venezuela
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de la mañana en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
De acuerdo con el reporte, se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente entre las 02:00 y las 08:00 horas del lunes 5 de enero de 2026.
Ante estas condiciones, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Asimismo, se aconseja lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; y en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se utilizan calentadores y/o chimeneas, es importante mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a Locatel (55 5658 1111) o al 55 5683 2222 de la SGIRPC.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]