En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada 14 de junio, autoridades capitalinas pusieron en marcha una campaña con la que se busca promover la donación altruista en la Ciudad de México.

En el kiosko de la Alameda Central, Jesús Ortiz Ramírez, coordinador estatal del IMSS-Bienestar en la Ciudad de México, advirtió que en México se han registrado poco más de un millón 6 mil donaciones, de ellas, apenas 8.3% fueron voluntarias, mientras que en el 91.7% restante fue de familiares de personas que requirieron sangre o de reposición.

Donar sangre salva vidas; autoridades buscan elevar la donación altruista en CDMX. Foto: Frida Sánchez

“Necesitamos más. Por ello, celebramos que existan eventos como este que promuevan y fomenten la donación. Hoy los invito a ser parte de algo más grande que nosotros mismos, a extender el brazo voluntariamente y salvar hasta cuatro vidas con tan solo 30 minutos de nuestro tiempo”, dijo.

En su oportunidad, Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, se pronunció por cambiar la mentalidad que se tiene en el país para aumentar los porcentajes de donación voluntaria.

Donar sangre salva vidas; autoridades buscan elevar la donación altruista en CDMX. Foto: Frida Sánchez

“Queremos pasar de ese 8% a un 20% y llegar al 40% como los otros países. Cambiar la mentalidad de (que) esperamos a que pase algo y entonces voy y dono y busco donantes, voy a donar -como decían- dos o tres veces al año porque soy saludable, porque tengo la posibilidad y porque en realidad me hace bien, no es un problema para mi salud pero me hace bien, nuestro cuerpo es muy inteligente y empieza a fabricar sangre en el momento que la estamos dando”, indicó.

“Donar sangre no es un slogan, donar sangre realmente salva vidas”, dijo, por ello advirtió, es tanta la importancia de que haya más personas que donen de forma altruista.

