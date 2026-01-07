Más Información

Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por cohecho; indagatoria está relacionada con collar de 227 mil pesos

Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por cohecho; indagatoria está relacionada con collar de 227 mil pesos

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Redadas, tiroteos y muerte de migrantes en Estados Unidos; los casos que exhiben el lado oscuro del ICE

Redadas, tiroteos y muerte de migrantes en Estados Unidos; los casos que exhiben el lado oscuro del ICE

Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

La renovada presenta una revisión de un aparato de vía, lo que ocasionó la suspensión del servicio en la . Los trenes solo operan de Observatorio a Zaragoza.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó en sus redes sociales, "Por revisión de un aparato de vía en la terminal Pantitlán, el servicio en la Línea 1 se ofrece de manera provisional de Observatorio a Zaragoza", indicó.

Remarcó que la estación Pantitlán se encuentra sin servicio. “Personal del Metro se encuentra laborando en el lugar para reanudar el servicio en su totalidad”, acotó.

Lee también:

Es importante recordar que la primera fase de la modernización de la Línea 1 del Metro, de Pantitlán a Isabel la Católica, inició en julio de 2022 y, tras seis meses de retraso, comenzó su operación en octubre del 2023.

Los cambios de balasto, rieles, durmientes, rehabilitación de imagen de estaciones, cárcamos y adquisición de 29 trenes nuevos comenzaron el 11 de julio de 2022 y significaron un costo total de 37 mil millones de pesos 374 mil 793 pesos a pagar a 19 años, mediante el Proyecto para la Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]