La renovada línea 1 del Metro presenta una revisión de un aparato de vía, lo que ocasionó la suspensión del servicio en la estación Pantitlán. Los trenes solo operan de Observatorio a Zaragoza.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó en sus redes sociales, "Por revisión de un aparato de vía en la terminal Pantitlán, el servicio en la Línea 1 se ofrece de manera provisional de Observatorio a Zaragoza", indicó.

Remarcó que la estación Pantitlán se encuentra sin servicio. “Personal del Metro se encuentra laborando en el lugar para reanudar el servicio en su totalidad”, acotó.

Información importante para las y los usuarios de la Línea 1

Se realiza la revisión de un aparato de vía en la terminal Pantitlán de la Línea 1, por lo que el servicio se ofrece de manera provisional de Observatorio a Zaragoza.

Personal técnico del @MetroCDMX ya se encuentra… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) January 8, 2026

Es importante recordar que la primera fase de la modernización de la Línea 1 del Metro, de Pantitlán a Isabel la Católica, inició en julio de 2022 y, tras seis meses de retraso, comenzó su operación en octubre del 2023.

Los cambios de balasto, rieles, durmientes, rehabilitación de imagen de estaciones, cárcamos y adquisición de 29 trenes nuevos comenzaron el 11 de julio de 2022 y significaron un costo total de 37 mil millones de pesos 374 mil 793 pesos a pagar a 19 años, mediante el Proyecto para la Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS).

