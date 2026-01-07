Las obras de renovación de la línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, tendrá un presupuesto total de 41 mil 79 millones de pesos, de los cuales, 5 mil millones se destinarán este 2026, precisó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

“Esta intervención tiene un costo paramétrico que está validado por la intervención de 41 mil 79 millones de pesos, hay que recordar que nosotros vamos a estar trabajando para salir a finales de este mes con el proceso de concurso, y dependiendo del proceso de concurso, se van a buscar las mejores condiciones financieras y, por supuesto, técnicas que permitan llevar a ejecución el proyecto”, indicó.

Explicó que para este 2026, el presupuesto aprobado para el Metro de la CDMX es de 25 mil millones de pesos, lo que incluye, 5 mil millones de pesos para la línea 3, recursos que consideró “suficientes” para iniciar esta obra.

Afirmó que se buscará usar un esquema de financiamiento que no comprometa las finanzas futuras de la CDMX, ni genere presiones estructurales, sino que de certeza y sea en beneficio para la gente.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario De Botton Falcón indicó que por la magnitud de la obra se requiere que sea tener una estrategia de financiamiento “plurianual”, y aseveró que se encontrará la fórmula para reducir el costo financiero de esta renovación.

“Podemos esperar que el financiamiento sea plurianual y en cuanto al pago de recursos lo sea también de esa forma; quiero mencionar que nosotros vamos a encontrar la fórmula que reduzca el costo financiero sin que eso implique otra afectación a la ciudad, la verdad tenemos finanzas sanas, eso nos da mucha tranquilidad”, indicó.

