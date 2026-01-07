Trenes lentos, retrasos e interrupciones, servicio saturado, así como bamboleo de los convoyes al paso de las vías en el tramo Potrero-La Raza son algunas de las observaciones de usuarios sobre la operatividad de la Línea 3 del Metro, en la que el Gobierno capitalino iniciará los estudios para su proceso de rehabilitación a finales de año.

Vía transparencia, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) indicó que en 2025, entre las problemáticas que ocasionaron los retrasos de la línea que va de Indios Verdes a Universidad se encuentran desde caída de objetos, afectación en equipos de generación de energía, personas en vías, hasta fallas en trenes. Esto derivó en la detención del servicio en un promedio de tres minutos, hasta más de media hora.

En el caso de los trenes, las principales problemáticas son fallas en puertas, pilotaje automático, equipos de tracción-frenado, mando y control y equipos de generación de aire comprimido.

Usuarios perciben el servicio saturado y constantes retrasos e interrupciones del servicio en la Línea 3 del Metro. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

El 17 de julio de 2025, el Metro expuso que en la estación Niños Héroes-Poder Judicial se registraron fallas en su sistema de manejo y control que ocasionó una suspensión de 30 minutos.

Otro hecho se dio en Copilco el 8 de mayo, cuando se interrumpió el paso de trenes por problemas con el equipo de generación eléctrica que implicó detener los convoyes por más de 10 minutos.

Otra de las problemáticas identificadas por usuarios entrevistados por EL UNIVERSAL es que perciben un movimiento “extraño” en los convoyes cuando transitan entre Potrero-La Raza.

Jonathan dijo que la Línea 3 es importante, aunque sí urge un mantenimiento. También describió el movimiento que percibe en el tramo Potrero-La Raza, como que el tren “se mueve de un lado, una especie de bamboleo, de un lado para otro entre Potrero-La Raza. Se siente como si el tren se fuera a salir un poco de su camino. Quizás por ahí hay algún problema de desviación de las vías. El temor siempre existe. Seguramente, los usuarios, al igual que yo, salimos con este temor de tantas cosas que han pasado en el Metro”.

Lucero es otra usuaria que aseguró que la Línea 3 “es muy caótica a cualquier hora del día, porque hay muchas demoras y aparte la falta de trenes”. Indicó que un recorrido de casi 20 minutos suele realizarlo hasta en una hora y media, “porque se van pare y pare los trenes”.

“Aquí a La Raza, en medio, donde empieza a salir el tren, se ve la luz del día, ahí se percibe como que baja, no sé, se siente extraño, como movimientos fuertes de tambaleo del tren. Aquella vez que pasó el incidente, cuando chocaron los trenes, yo ese día descansé, por fortuna no trabajé, porque yo trabajaba todos los sábados, y sí me quedé así como de ‘me pudo haber tocado’”, expresó.

Sistema de transporte realiza monitoreo

El Metro informó a este diario que se han realizado inspecciones visuales principalmente en el tramo superficial comprendido entre la transición La Raza-Potrero y los Talleres Ticomán, sin haberse detectado un incremento en hundimiento diferencial, además de descartar daños estructurales.

Vía transparencia, refirió que en 2023 se llevaron a cabo sondeos y monitoreos topográficos en la zona de transición La Raza-Potrero a los Talleres Ticomán.

El 7 de enero de ese año dos trenes chocaron en ese tramo, donde una joven perdió la vida.

El Metro resaltó que al momento no han sido detectadas problemáticas de carácter estructural entre las estaciones comprendidas entre Deportivo 18 de Marzo y La Raza.

“Salvo ligero agrietamiento en los muros laterales en la cabecera norte de la estación Potrero, mismos que no comprometen la integridad estructural”, añadió.

En el presupuesto aprobado de este año se estima que se destinen 5 mil millones de pesos para la rehabilitación de dicha línea, aunque el 12 de diciembre en un encuentro con legisladores, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, expuso que la inversión podría alcanzar los 7 mil 689 millones de pesos.