El Sistema de Transporte Colectivo (STC) invertirá 18 millones de pesos en la modernización de la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro encaminada a mejorar la imagen y servicio que presta, rumbo al Mundial de Futbol de 2026.

Vía transparencia, el Metro detalló a EL UNIVERSAL que implementó el Proyecto Integral de renovación y adecuación arquitectónica de la estación Tasqueña de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con una inversión de 18 millones 714 mil 845 pesos.

Durante un recorrido que realizó este diario se observó que en la terminal de la estación Tasqueña hay zonas tapiadas, además de modificaciones que se planean ejecutar en espacios donde se coloca la publicidad en andenes y áreas tapiadas de madera en la plaza de acceso, donde la presencia de trabajadores es notoria.

Esta terminal también tiene conexión con el Tren Ligero, que está siendo intervenido por la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), que es uno de los principales transportes que conecta con el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Continúan cambios de torniquetes

Durante un recorrido que realizó este diario se observó que torniquetes de las estaciones Villa de Cortés, Chabacano, Portales, Viaducto, Pino Suárez, Allende, Bellas Artes, Zócalo, Hidalgo de la Línea 2 se encuentran cubiertos con madera, con la leyenda “Modernizamos los equipos de control de acceso para mejorar nuestro servicio”, “Agradecemos tu comprensión ¡En el Metro cuidarte es parte del viaje!”.

El sistema detalló, además, que habrá cambio de torniquetes en las estaciones Pino Suárez y Observatorio de la Línea 1 y en Auditorio de la Línea 7. “En total son 145 pasillos de acceso continuo”.

Para estas obras, el Metro realizó un contrato para implementar el Servicio para la Modernización del Control de Accesos por medio de pasillos motorizados, torniquetes y garitas con un presupuesto modificado al cierre del mes de noviembre de 18 millones 681 mil 735 pesos.

El STC detalló que en la estación Tasqueña ya se observan puertas o pasillos recientemente instalados que son utilizados a la fecha por usuarios. “En específico, en la estación Tasqueña, se sustituirán todos los torniquetes por puertas de acceso continuo, en el marco de la remodelación previa al Mundial de Futbol 2026”, refirió.

Abundó que las puertas motorizadas, son sensores de movimiento, también benefician la accesibilidad de personas discapacitadas o de talla baja.

El Metro precisó que los pasillos motorizados cuentan con sensores de movimiento, que detectan la proximidad de una persona. En el caso de los equipos que funcionan para la salida se mantienen abiertos mientras continúe el flujo de usuarios.

“En la estación Tasqueña ya está en funcionamiento una línea de pasillo motorizado, ubicado en el andén de llegada de los trenes. El nuevo equipo, al mantenerse abierto ante el flujo continuo de personas, ha dado mayor agilidad en la salida del público usuario”, añadió.

Usuarios ven beneficios

“Todo lo que ayude a mejorar el servicio será bienvenido, pero ojalá no sólo sean los torniquetes, porque lo que se requiere es que los trenes vayan bien y no se pare a cada rato el Metro, eso estaría mucho mejor. Pero, todo es bueno”, dijo la usuaria Catalina Gutiérrez. “Están padres los torniquetes, ojalá aguanten. Es responsabilidad del Metro dar mantenimiento, pero también nosotros como usuarios debemos cuidarlos”, indicó Armando Hernández otro usuario de la Línea 2 del Metro.