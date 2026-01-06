Más Información
Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo
Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"
Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo
Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación
Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales
¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo
Delcy Rodríguez afirma que ningún “agente externo” gobierna Venezuela; ante amenazas, asegura que solo Dios decide su destino
Venezuela y Cuba publican listas de 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas; custodia de Maduro, asesinada "a sangre fría", acusan
Captura de Maduro: Manuel Noriega, el antecedente que vaticina un oscuro futuro al líder chavista; ambos fueron capturados un 3 de enero
Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"
Ernestina Godoy arma su equipo en la FGR; designa a nuevos titulares de fiscalías especializadas y unidades estratégicas
La presidenta interna de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el martes que ningún "agente externo" gobierna su país después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.
"El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela", indicó Rodríguez en un mensaje televisado. Su interinato comenzó bajo la presión de Donald Trump, que dijo que controlaba el país tras el bombardeo a la capital y otros tres estados.
Lee también Mujeres chavistas marchan en apoyo a Delcy Rodríguez; exigen la liberación de Maduro y Cilia Flores
Además, advirtió a quienes la "amenacen", sin mencionar a alguien en concreto, que su destino "no lo decide sino Dios".
Venezuela dice que al menos 24 militares murieron en ataque de EU; investigarán muertes como "crimen de guerra"
desa/rmlgv
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]