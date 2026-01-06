Más Información

La presidenta interna de Venezuela, , dijo el martes que ningún "agente externo" gobierna su país después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

"El gobierno de rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela", indicó Rodríguez en un mensaje televisado. Su interinato comenzó bajo la presión de Donald Trump, que dijo que controlaba el país tras el bombardeo a la capital y otros tres estados.

Lee también

Además, advirtió a quienes la "amenacen", sin mencionar a alguien en concreto, que su destino "no lo decide sino Dios".

desa/rmlgv

