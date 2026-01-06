La presidenta interna de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el martes que ningún "agente externo" gobierna su país después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

"El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela", indicó Rodríguez en un mensaje televisado. Su interinato comenzó bajo la presión de Donald Trump, que dijo que controlaba el país tras el bombardeo a la capital y otros tres estados.

Lee también Mujeres chavistas marchan en apoyo a Delcy Rodríguez; exigen la liberación de Maduro y Cilia Flores

Además, advirtió a quienes la "amenacen", sin mencionar a alguien en concreto, que su destino "no lo decide sino Dios".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv