Caracas, 6 ene.- Miles de mujeres chavistas marcharon este martes en Caracas para expresar su respaldo a Delcy Rodríguez, de quien dijeron "no está sola" tras jurar como presidenta encargada de Venezuela, luego de que el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados en medio de un ataque militar de EU al país suramericano.

"Le decimos a nuestra presidenta encargada que no está sola, aquí tiene un ejército de mujeres que la va acompañar a seguir trabajando para que nuestro pueblo se sienta atendido", dijo la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, en una tarima dispuesta en la avenida Libertador, antes de comenzar el recorrido de unos tres kilómetros aproximadamente hasta una capilla en el centro de la capital venezolana.

La funcionaria, que además es la primera mujer en haber obtenido el grado de almirante, agregó que Maduro y Flores están en los corazones de los ciudadanos venezolanos.

Lee también Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, comienza a gobernar bajo presión; aboga por relación equilibrada y de respeto con EU

"Los dos van a volver y aquí estará el pueblo en la calle, esperándolos, recibiéndolos con los brazos abiertos a nuestro presidente, el único presidente elegido por nuestro pueblo", apostilló.

Meléndez afirmó que los chavistas estarán siempre en la calle para exigir la libertad del mandatario y su esposa, y para seguir trabajando por la patria.

A la concentración también se sumó el ministro de Interior y Justicia y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien dijo que la llamada revolución bolivariana es sostenida principalmente por las mujeres.

Dirigentes oficialistas aseguran que el pueblo espera el retorno de la pareja presidencial y denuncian a Washington por la operación militar en Caracas. (06/01/26) Foto: EFE

"Hoy salen a las calles a decirle al mundo y a exigirle al imperialismo norteamericano que nos regrese a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, que se los llevaron secuestrados", señaló el funcionario, mientras bromeaba con que no había sido invitado a la marcha.

Cabello dijo que el imperialismo, en alusión a Estados Unidos, sabe que "ha cometido un terrible crimen, que han asesinado a civiles", aunque de momento las autoridades locales no han precisado la cifra de fallecidos.

Lee también Fernando Carrillo revela que fue novio de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela: "el gran amor de mi vida"

Altos cargos del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, informarán este miércoles a ambas Cámaras del Congreso sobre la operación militar que llevó a la captura en Caracas de Maduro, en medio de las críticas debido a que la Administración del líder republicano no notificó de antemano al Legislativo.

Las sesiones informativas al Senado y la Cámara de Representantes se realizarán a puerta cerrada en un área de comunicaciones segura, según una fuente con conocimiento de los hechos citada por la cadena CNN.

Dirigentes oficialistas aseguran que el pueblo espera el retorno de la pareja presidencial y denuncian a Washington por la operación militar en Caracas. (06/01/26) Foto: EFE

Este lunes, Maduro y Flores se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia, que tuvo lugar 48 horas desde su captura en la capital venezolana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa