Más Información

Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Emilio Azcárraga vende parte minoritaria de acciones de Televisa a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia; títulos retroceden 0.47%

Emilio Azcárraga vende parte minoritaria de acciones de Televisa a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia; títulos retroceden 0.47%

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

Venezuela y Cuba publican listas de 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas; custodia de Maduro, asesinada "a sangre fría", acusan

Venezuela y Cuba publican listas de 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas; custodia de Maduro, asesinada "a sangre fría", acusan

Captura de Maduro: Manuel Noriega, el antecedente que vaticina un oscuro futuro al líder chavista; ambos fueron capturados un 3 de enero

Captura de Maduro: Manuel Noriega, el antecedente que vaticina un oscuro futuro al líder chavista; ambos fueron capturados un 3 de enero

CIA determinó que leales a Maduro garantizaban mejor la estabilidad que la oposición, según medios; postura de Marco Rubio fue clave

CIA determinó que leales a Maduro garantizaban mejor la estabilidad que la oposición, según medios; postura de Marco Rubio fue clave

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Gusano barrenador: hay 692 casos activos en 14 estados; ganado y caninos, los más afectados

Gusano barrenador: hay 692 casos activos en 14 estados; ganado y caninos, los más afectados

Caracas, 6 ene.- Miles de mujeres chavistas marcharon este martes en Caracas para expresar su respaldo a, de quien dijeron "no está sola" tras jurar como presidenta encargada de Venezuela, luego de que el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados en medio de un ataque militar de EU al país suramericano.

"Le decimos a nuestra presidenta encargada que no está sola, aquí tiene un ejército de mujeres que la va acompañar a seguir trabajando para que nuestro pueblo se sienta atendido", dijo la alcaldesa de , Carmen Meléndez, en una tarima dispuesta en la avenida Libertador, antes de comenzar el recorrido de unos tres kilómetros aproximadamente hasta una capilla en el centro de la capital venezolana.

La funcionaria, que además es la primera mujer en haber obtenido el grado de almirante, agregó que Maduro y Flores están en los corazones de los ciudadanos venezolanos.

Lee también

"Los dos van a volver y aquí estará el pueblo en la calle, esperándolos, recibiéndolos con los brazos abiertos a nuestro presidente, el único presidente elegido por nuestro pueblo", apostilló.

Meléndez afirmó que los chavistas estarán siempre en la calle para exigir la libertad del mandatario y su esposa, y para seguir trabajando por la patria.

A la concentración también se sumó el ministro de Interior y Justicia y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien dijo que la llamada revolución bolivariana es sostenida principalmente por las mujeres.

Dirigentes oficialistas aseguran que el pueblo espera el retorno de la pareja presidencial y denuncian a Washington por la operación militar en Caracas. (06/01/26) Foto: EFE
Dirigentes oficialistas aseguran que el pueblo espera el retorno de la pareja presidencial y denuncian a Washington por la operación militar en Caracas. (06/01/26) Foto: EFE

"Hoy salen a las calles a decirle al mundo y a exigirle al imperialismo norteamericano que nos regrese a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, que se los llevaron secuestrados", señaló el funcionario, mientras bromeaba con que no había sido invitado a la marcha.

Cabello dijo que el imperialismo, en alusión a Estados Unidos, sabe que "ha cometido un terrible crimen, que han asesinado a civiles", aunque de momento las autoridades locales no han precisado la cifra de fallecidos.

Lee también

Altos cargos del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, informarán este miércoles a ambas Cámaras del Congreso sobre la operación militar que llevó a la captura en Caracas de Maduro, en medio de las críticas debido a que la Administración del líder republicano no notificó de antemano al Legislativo.

Las sesiones informativas al Senado y la Cámara de Representantes se realizarán a puerta cerrada en un área de comunicaciones segura, según una fuente con conocimiento de los hechos citada por la cadena CNN.

Dirigentes oficialistas aseguran que el pueblo espera el retorno de la pareja presidencial y denuncian a Washington por la operación militar en Caracas. (06/01/26) Foto: EFE
Dirigentes oficialistas aseguran que el pueblo espera el retorno de la pareja presidencial y denuncian a Washington por la operación militar en Caracas. (06/01/26) Foto: EFE

Este lunes, Maduro y Flores se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia, que tuvo lugar 48 horas desde su captura en la capital venezolana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos?

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio