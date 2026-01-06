Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Nueva York. La petrolera Chevron ha enviado al menos 11 buques cisterna a Venezuela y se espera que arriben a dos puertos controlados por el gobierno del país caribeño en medio de los cambios tras la detención de su presidente, Nicolás Maduro, por EU, informó este martes Bloomberg.

Por lo menos 11 buques fletados por Chevron, la única petrolera con licencia de exportación ante las sanciones de EU a la industria petrolera venezolana, llegarán a los puertos de Jose y Bajo Grande para cargar crudo, dos más que en diciembre, indica esa agencia de noticias utilizando datos preliminares propios.

“Chevron sigue centrada en la seguridad y bienestar de nuestros empleados, así como la integridad de nuestros activos. Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes”, indicó un portavoz a EFE al ser preguntado por el asunto, y que rechazó abordar temas comerciales.

De acuerdo con Bloomberg, al menos 12 buques cisterna dirigidos a Venezuela han tenido que dar media vuelta debido a la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Las exportaciones de crudo venezolano cayeron a su nivel más bajo en 17 meses en diciembre, en medio del bloqueo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los buques petroleros que transporten crudo venezolano, agrega.

Trump ha dicho que EU “controlará” Venezuela hasta que haya que “una transición segura”, que recuperarán los activos petroleros para las empresas estadounidenses y, además, ha amenazado con nuevos ataques, si el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez “no se porta bien”.

