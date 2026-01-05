En el mercado internacional se vive un momento de relativa abundancia del crudo que, tras la caída del régimen chavista en Venezuela por el gobierno de Estados Unidos, difícilmente moverá de forma importante los precios del crudo, como en la invasión iraquí por petróleo décadas atrás, explicó Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El experto dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que la plataforma de producción de Venezuela es históricamente baja para los estándares que traía ese país, con menos de un millón de barriles diarios. “No hay estadísticas demasiado confiables, pero todas coinciden en que está entre los 700 mil y el millón, más o menos. Ese monto es relativamente menor”, agregó.

Indicó que incrementar la producción y reconstruir la infraestructura, bajo los cambios que busca implementar la administración de Trump, tardará años, después de haber sufrido esta industria un “deterioro constante”.

Lee también En México se incrementa migración de venezolanos; en 2024, la cifra más alta

De acuerdo con el director de Desarrollo Económico del IMCO, es poco probable que se muevan de forma importante los precios en el West Texas Intermediate (WTI) y Petróleo Brent, que sirven como referencias.

“Por lo menos en los siguientes meses, va a ser difícil que Venezuela cambie la trayectoria de su plataforma de producción de forma importante. En ese sentido, difícilmente va a afectar al mercado petrolero global”, mencionó.

Fotografía de archivo de una estación de gasolina de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Ciudad de México (México). Foto: EFE

Pemex, sin afectaciones a corto plazo

A corto plazo, es poco probable que Petróleos Mexicanos (Pemex) sufra alguna afectación importante tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por el gobierno trumpista, debido a que la petrolera paraestatal ha dejado de exportar de forma significativa a mercados extranjeros, expuso Óscar Ocampo.

“Exportar poco más de 500 mil barriles diarios es una cifra muy pequeña, comparada con lo que históricamente se llega a exportar, que es más de 2 millones de barriles diarios. Los ingresos dependen cada vez menos de las exportaciones de crudo”, dijo.

Lee también "Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

Destacó que México no importa petróleo venezolano, debido a que desde 2015 las exportaciones bajo el gobierno de Nicolás Maduro están impactadas por sanciones, por lo que el crudo se vende en países que no respetan estos tratados.

Enfatizó, por tanto, que en el rubro energético es indispensable considerar una “receta muy sencilla” para el gobierno mexicano: abrirse a la inversión.

“Inversión en exportación, inversión en producción, en infraestructura, logística, ductos, oleoductos, gasoductos y en almacenamiento también. El juego se llama abrirse a la inversión”, expresó.

Nicolás Maduro fue capturado tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el 03 de enero de 2026. Foto: Giorgio Viera / AFP

Caída de Maduro abriría petróleo venezolano a nuevos mercados

Óscar Ocampo señaló que la transición en Venezuela permitiría que el petróleo se abra a nuevos mercados, incluido el estadounidense.

Sin embargo, subrayó que mientras el volumen de producción no cambie, difícilmente el impacto en los mercados va a ser significativo. “Venezuela no tiene una capacidad de producción para mover de forma importante el mercado petrolero global”, añadió.

Según el experto, la industria petrolera venezolana requiere mucha inversión para reconstruirse y, seguramente, con los cambios en el poder habrá “inversiones importantes”.

Lee también Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

Chevron, agregó, sigue operando y tiene una excepción a las sanciones de EU, por lo que consideró a la empresa energética como un “actor clave” en la producción de crudo, al ser la “única sobreviviente” en el negocio.

En materia política, descartó que la captura de Nicolás Maduro traiga cambios significativos en la relación bilateral entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump, pues se mantendrá la dinámica de “amenazo y genero incertidumbre para después negociar y sacar concesiones”.

“Ese ha sido el juego desde que inició el gobierno [de Trump] en enero del año pasado. Difícilmente va a cambiar. Sus comentarios que hizo en estos días, de que habrá que hacer algo con México, enmarcan esa misma estrategia”, culminó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv