Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se viralizó en redes sociales y medios en enero de 2026 tras difundirse un video en el que aparentemente reta a Estados Unidos a encarcelarlo.

Sin embargo, de acuerdo con la emisión del video original, lo que dijo Petro fue pronunciado en noviembre de 2025 y no en respuesta directa a la reciente detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En el video difundido en redes sociales, se ve a Petro en un acto público en Colombia, donde su discurso fue contextualizado erróneamente en redes para sugerir que lo había pronunciado tras los acontecimientos en Venezuela.

En su declaración original de noviembre pasado, Petro, quién ha tenido una relación tensa con la administración de Donald Trump, expresó un desafío al gobierno estadounidense ante la amenaza de acciones legales o políticas en su contra.

“Si me va a meter preso, venga a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Este pueblo no se arrodilla”, dijo el mandatario en ese momento, en un contexto en que criticaba duramente las políticas y presiones diplomáticas de Washington.

La difusión de este tipo de mensajes ocurre en un momento de altas tensiones entre Colombia y Estados Unidos, tras repetidas advertencias de Trump sobre repetir posibles acciones militares o sanciones si considera que un país está implicado en el tráfico de drogas.

Además, el presidente estadounidense mencionó, tras capturar a Nicolás Maduro, la posibilidad de una operación similar a la de Venezuela enfocada en Colombia.

Trump amenaza a Petro y lo acusa de producir cocaína

Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, a quien acusó de “producir cocaína”.

El republicano afirmó que podría enviar a Colombia una operación estadounidense similar a la realizada un día antes en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Durante declaraciones a reporteros a bordo del Air Force One, Trump aseguró que, al igual que Venezuela, “Colombia atraviesa una situación muy grave”.

Señaló que el país está “dirigido por un hombre trastornado, aficionado a fabricar cocaína y venderla en Estados Unidos”, y agregó que eso “no continuará por mucho tiempo”.

Al ser cuestionado sobre si sus palabras implicaban la posibilidad de otra intervención estadounidense de características semejantes, Trump respondió que la idea “le suena bastante bien”.

