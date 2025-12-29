Bogotá. El gobierno colombiano anunció este lunes un aumento sin precedentes del 23.7% del salario mínimo, que fue fijado para 2026 en dos millones de pesos (unos 535 dólares) incluido el subsidio de transporte, informó el presidente Gustavo Petro.

El mandatario dijo en una alocución: "Pasamos a un salario mínimo vital familiar de un millón 746 mil 882 pesos (unos 468 dólares u 8 mil 502 pesos mexicanos)", lo que supone un incremento del 22.7%, a lo que se suman cerca de 250 mil pesos (unos 67 dólares) de subsidio de transporte, lo que da dos millones de pesos.

"Con estas medidas pensamos disminuir desigualdad", manifestó el presidente, quien reconoció que "habrá una presión sobre los precios", pero señaló que, según un economista italiano, "la inflación es una lucha por la democratización de la riqueza".

El presidente aseguró que el incremento decretado será del 23% en promedio, pero que, restando la inflación, el incremento real para los ciudadanos sería del 18.7%.

En su cuenta de X, Petro argumentó que "entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja. Es lo contrario de la estafa ideológica del neoliberalismo, que es lo único que estudian los estudiantes de economía".

El mandatario defendió que "son los y las trabajadoras las que generan la riqueza. El Covid demostró está ley científica de la economía".

Advirtió que "el gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor. Sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad".

Las centrales obreras, entre las que se encuentra la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), habían planteado un aumento de dos dígitos y propusieron un incremento del 16% para el 2026.

"Intentaremos hablar con los empresarios para decirles que la tesis de que el salario mínimo genera desempleo no es real. Además, le pediremos al gobierno que suba la vara del mínimo porque necesitamos darle una muy buena solución a la precariedad", le dijo Fabio Arias, presidente de la CUT, al diario colombiano El Tiempo al inicio de las negociaciones.

Arias también le había dicho a ese diario que este año no habría "la más mínima posibilidad de llegar a un acuerdo" con los empresarios.

