Más Información

Se frenó corrupción en compra de medicamentos; Auditoría detectó irregularidades

Se frenó corrupción en compra de medicamentos; Auditoría detectó irregularidades

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Alcaldes, bajo la mira de los grupos criminales

Alcaldes, bajo la mira de los grupos criminales

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

De "Andy" López en Japón a Noroña en Palestina... estos son los polémicos viajes de morenistas en 2025

De "Andy" López en Japón a Noroña en Palestina... estos son los polémicos viajes de morenistas en 2025

“Las Fuerzas Armadas, en la democracia, se quedan en cuarteles”: Alexis Goosdeel, director de la Agencia de la UE sobre Drogas

“Las Fuerzas Armadas, en la democracia, se quedan en cuarteles”: Alexis Goosdeel, director de la Agencia de la UE sobre Drogas

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

Planta automotriz china en México, cada vez más lejos

Planta automotriz china en México, cada vez más lejos

Levantan a siete en ataque a bares

Levantan a siete en ataque a bares

Colectivas feministas exigen destitución de juez por presunta agresión a mujer en Cancún; acusan omisión del Poder Judicial

Colectivas feministas exigen destitución de juez por presunta agresión a mujer en Cancún; acusan omisión del Poder Judicial

Gandallas en el Día de los Inocentes

Gandallas en el Día de los Inocentes

Sobre el poder y sus trampas: La corte de los ilusos de Rosa Beltrán

Sobre el poder y sus trampas: La corte de los ilusos de Rosa Beltrán

A las 7:00 de la noche del 24 de diciembre, Juan Eduardo de la Cavada Avilés, de 36 años, encontró a su pareja sentimental, la mexicana Ana Carolina Herrera Torres, de 26 años, en un jacuzzi de una habitación en un apartamento alquilado a través de una plataforma digital en el municipio de El Carmen de Viboral, en Antioquia, .

Según las primeras versiones, Juan Eduardo salió por un rato de la habitación y cuando volvió intentó auxiliarla para que recuperara la conciencia, pero no obtuvo resultado.

Enseguida llamó a las autoridades, y al lugar ingresaron la Policía y el para atender a la mujer, que ya se encontraba tendida en el suelo. Es decir, fue trasladada del jacuzzi a otro lugar.

Lee también

Fueron momentos de pánico, miedo e , sin saber que Ana Carolina ya no presentaba signos vitales.

Los socorristas intentaron reanimarla, pero confirmaron que ya no había nada más por hacer. Aunque no se evidenciaban signos de violencia, alrededor de ella se encontraron , una de las pruebas recogidas para sustentar alguna de las hipótesis sobre esta extraña muerte.

La joven celebraba su aniversario con su pareja en este municipio antioqueño, además de la . Sus últimos momentos de vida transcurrieron en ese jacuzzi donde Juan Eduardo la encontró, según la versión de él, ahogándose, aunque desconoce la razón.

Lee también

"Cuando volví, ella estaba sumergida, estaba ahogándose", fue su declaración a autoridades.

Una hipótesis señala que pudo haber fallecido por un, es decir, un ataque al corazón, aunque se investiga si el consumo de sustancias psicoactivas tuvo relación con el episodio.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, indicó que se realizó la necropsia y que están a la espera de los resultados para determinar las .

Lee también

"El señor manifiesta que dejó a su pareja en el jacuzzi. Al volver, la encuentra ahogándose, por lo que intenta prestarle . Al no lograr reanimarla, se comunica de inmediato con la policía", dice la Policía.

Aún no se puede señalar a Juan Eduardo de la Cavada, también oriundo de México, como sospechoso en este caso.

Por ahora se adelanta la investigación y se espera la entrega oficial de resultados. La pareja residía en Cancún, , México, y la víctima trabajaba como agente bilingüe en ventas de telefonía.

Lee también

Se presume que antes del hallazgo no habían discutido ni tenían problemas.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM 2026 confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores. Foto: Especial

INAPAM 2026: confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos