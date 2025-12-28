A las 7:00 de la noche del 24 de diciembre, Juan Eduardo de la Cavada Avilés, de 36 años, encontró a su pareja sentimental, la mexicana Ana Carolina Herrera Torres, de 26 años, inconsciente en un jacuzzi de una habitación en un apartamento alquilado a través de una plataforma digital en el municipio de El Carmen de Viboral, en Antioquia, Colombia.

Según las primeras versiones, Juan Eduardo salió por un rato de la habitación y cuando volvió intentó auxiliarla para que recuperara la conciencia, pero no obtuvo resultado.

Enseguida llamó a las autoridades, y al lugar ingresaron la Policía y el cuerpo de Bomberos para atender a la mujer, que ya se encontraba tendida en el suelo. Es decir, fue trasladada del jacuzzi a otro lugar.

Fueron momentos de pánico, miedo e incertidumbre, sin saber que Ana Carolina ya no presentaba signos vitales.

Los socorristas intentaron reanimarla, pero confirmaron que ya no había nada más por hacer. Aunque no se evidenciaban signos de violencia, alrededor de ella se encontraron sustancias psicoactivas, una de las pruebas recogidas para sustentar alguna de las hipótesis sobre esta extraña muerte.

La joven celebraba su aniversario con su pareja en este municipio antioqueño, además de la Navidad. Sus últimos momentos de vida transcurrieron en ese jacuzzi donde Juan Eduardo la encontró, según la versión de él, ahogándose, aunque desconoce la razón.

"Cuando volví, ella estaba sumergida, estaba ahogándose", fue su declaración a autoridades.

Una hipótesis señala que pudo haber fallecido por un paro cardiorrespiratorio, es decir, un ataque al corazón, aunque se investiga si el consumo de sustancias psicoactivas tuvo relación con el episodio.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, indicó que se realizó la necropsia y que están a la espera de los resultados para determinar las causas de la muerte.

"El señor manifiesta que dejó a su pareja en el jacuzzi. Al volver, la encuentra ahogándose, por lo que intenta prestarle primeros auxilios. Al no lograr reanimarla, se comunica de inmediato con la policía", dice la Policía.

Aún no se puede señalar a Juan Eduardo de la Cavada, también oriundo de México, como sospechoso en este caso.

Por ahora se adelanta la investigación y se espera la entrega oficial de resultados. La pareja residía en Cancún, Quintana Roo, México, y la víctima trabajaba como agente bilingüe en ventas de telefonía.

Se presume que antes del hallazgo no habían discutido ni tenían problemas.

