Después de que este martes se presentó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) que reflejó un aumento en el consumo de estupefacientes en personas adultasy una baja en adolescentes, autoridades llamaron a pedir ayuda a la Línea de la Vida.
La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) destacó que durante 2025, la Línea de la Vida dio atención a 189 mil 960 llamadas.
En el 84% de los casos se atendió el requerimiento sin necesidad de canalizar a otro servicio.
"Gracias a la capacidad instalada se garantiza la respuesta a más del 98% de las llamadas recibidas", se destacó.
¿Cómo pedir ayuda?
La línea de la vida es un espacio de orientación telefónica especializado en salud mental y adicciones que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
El número telefónico para pedir ayuda es el 800-911-2000 y no tiene costo.
¿Qué servicios ofrece la Línea de la Vida?
Proporciona información sobre el uso de sustancias y problemas de salud mental.
En atención y apoyo ofrece intervenciones breves a individuos y familias que enfrentan problemas de salud mental como ansiedad, depresión o comportamientos suicidas, y consumo perjudicial de sustancias psicoactivas.
También apoya con intervenciones breves en situaciones de crisis emocionales, y también para dejar de fumar.
Remite los casos más graves, como el riesgo suicida, a centros de salud especializados para una intervención presencial.
¿Quién puede llamar a la Línea de la Vida?
Este servicio está dirigido a cualquier persona que requiera orientación sobre adicciones (sustancias), violencia de género, ideación suicida u otros problemas de salud mental, ya sea para sí misma o para un familiar, amigo o persona cercana.
Este servicio de orientación telefónica especializada en salud mental y adicciones es un programa de la Secretaría de Salud que opera la CONASAMA.
Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio
El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:
- Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir
* Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable
* Hablar de ser una carga para otras personas
* Aumentar el uso del alcohol o las drogas
* Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa
* Dormir muy poco o demasiado
* Aislarse o sentirse aislado
* Exhibir ira o hablar de vengarse
* Exhibir extremos de temperamento
Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.
Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.
