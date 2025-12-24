Después de que este martes se presentó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) que reflejó un aumento en el consumo de estupefacientes en personas adultasy una baja en adolescentes, autoridades llamaron a pedir ayuda a la Línea de la Vida.

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) destacó que durante 2025, la Línea de la Vida dio atención a 189 mil 960 llamadas.

En el 84% de los casos se atendió el requerimiento sin necesidad de canalizar a otro servicio.

Lee también Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

"Gracias a la capacidad instalada se garantiza la respuesta a más del 98% de las llamadas recibidas", se destacó.

¿Cómo pedir ayuda?

La línea de la vida es un espacio de orientación telefónica especializado en salud mental y adicciones que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

El número telefónico para pedir ayuda es el 800-911-2000 y no tiene costo.

¿Qué servicios ofrece la Línea de la Vida?

Proporciona información sobre el uso de sustancias y problemas de salud mental.

En atención y apoyo ofrece intervenciones breves a individuos y familias que enfrentan problemas de salud mental como ansiedad, depresión o comportamientos suicidas, y consumo perjudicial de sustancias psicoactivas.

También apoya con intervenciones breves en situaciones de crisis emocionales, y también para dejar de fumar.

Remite los casos más graves, como el riesgo suicida, a centros de salud especializados para una intervención presencial.

Lee también Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos

¿Quién puede llamar a la Línea de la Vida?

Este servicio está dirigido a cualquier persona que requiera orientación sobre adicciones (sustancias), violencia de género, ideación suicida u otros problemas de salud mental, ya sea para sí misma o para un familiar, amigo o persona cercana.

Este servicio de orientación telefónica especializada en salud mental y adicciones es un programa de la Secretaría de Salud que opera la CONASAMA.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

- Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

* Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

* Hablar de ser una carga para otras personas

* Aumentar el uso del alcohol o las drogas

* Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

* Dormir muy poco o demasiado

* Aislarse o sentirse aislado

* Exhibir ira o hablar de vengarse

* Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/bmc