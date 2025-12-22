La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, detalló que la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia dejó 84 víctimas: 32 muertos y 52 lesionados que recibieron atención médica y fueron dados de alta, pero continúan en seguimiento de acuerdo con sus necesidades.

“Las 52 personas que estuvieron hospitalizadas tienen algún tipo de seguimiento de acuerdo con sus necesidades.

“Una parte sigue con cuestiones de curaciones, otros están siendo valorados para el seguimiento en cirugía plástica, tenemos 13 personas que están en rehabilitación y 23 que están en tratamiento de salud mental.

“Es muy variable, porque depende del tipo de lesión, el tipo de evolución, tipo de rehabilitación y el tiempo que se va a necesitar para cada uno”, indicó la funcionaria.

Detalló que el trabajo actual en materia de salud se concentra en asegurar que quienes lo requieran cuenten con la continuidad de atención por parte de todas las instancias prestadoras de servicios de salud como son el IMSS-Bienestar, el IMSS ordinario, el ISSSTE, Pemex y el Instituto Nacional de Rehabilitación.

En materia de salud mental, la secretaria dijo se han contactado a 112 entre víctimas directas y familiares; de ellas, 63 personas aceptaron recibir atención: 23 víctimas directas y 40 familiares.