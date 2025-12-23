Más Información
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos
Te has preguntado quién tiene una mayor probabilidad de padecer riesgos para su salud mental, ¿los adultos o los adolescentes?, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT), la población adolescente muestra mayor nivel en malestares de este tipo que los adultos.
Durante la presentación de la ENCODAT este martes 23 de diciembre, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), precisó que los jóvenes tienen un mayor porcentaje en:
- Malestar psicológico
- Comportamiento suicida
- Violencia
- Participación en apuestas y uso de videojuegos
La encuesta arrojó que, entre un grupo muestra de 12 a 65 años, los adolescentes tienen una prevalencia superior:
- De 12 a 17 años, 13.2% en mujeres y 6.9% en hombres
- En adultos se encuentran en un 10.2% para las mujeres y 5.1% para hombres.
Adolescentes son más propensos a quitarse la vida
De acuerdo con los datos de ENCODAT, de los últimos 12 meses, los adolescentes muestran tasas más altas en todas las etapas de comportamiento suicida, respecto a los adultos:
- En la ideación, los jóvenes se mantienen en un 3.3% mientras que los adultos un 1.7%
- Planificación, los jóvenes se mantienen en un 1.9% mientras que los adultos un 1.0%
- Intento, los jóvenes se mantienen en un 1.5% mientras que los adultos un 0.5%
Destacó que las mujeres adolescentes son el subgrupo con mayor frecuencia, tanto en idea como en intentarlo.
Violencia predomina hacia adolescentes
Respecto a la prevalencia general de la violencia, ya sea física, emocional o sexual, se encuentra en un 12.3% de la población, en un rango de 12 a 65 años.
En adolescentes con un 18.1%
- 18.1% en mujeres
- 17.4% en hombres
Mientras que en los adultos es un 11.4%
- 13.1% en mujeres
- 9.5% en hombres
Juegos de azar en la adolescencia
Aunque entre adultos y jóvenes los juegos de azar son una minoría, sigue siendo más común la participación de los adolescentes en esto que los adultos.
- 6.9% participan más los jóvenes en juegos de azar.
- 3.9% participan adultos en juegos de azar.
En cuanto al sexo de quien participa más, se mantiene a la cabeza el masculino con:
- 6.0% de participación de hombres
- 2.7% de participación de mujeres
Finalmente, la ENCODAT 2025 detalló que la población más joven (de 12 a 17 años) se encuentra más vulnerable, por lo que la estrategia de salud pública tiene como prioridad la prevención de cualquiera de estas padecencias que atente contra la salud mental.
Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio
El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:
- Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir
* Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable
* Hablar de ser una carga para otras personas
* Aumentar el uso del alcohol o las drogas
* Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa
* Dormir muy poco o demasiado
* Aislarse o sentirse aislado
* Exhibir ira o hablar de vengarse
* Exhibir extremos de temperamento
Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.
Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.
