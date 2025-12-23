Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos

Te has preguntado quién tiene una mayor probabilidad de padecer riesgos para su salud mental, ¿los adultos o los adolescentes?, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT), la población adolescente muestra mayor nivel en malestares de este tipo que los adultos.

Durante la presentación de la ENCODAT este martes 23 de diciembre, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), precisó que los jóvenes tienen un mayor porcentaje en:

Malestar psicológico

Comportamiento suicida

Violencia

Participación en apuestas y uso de videojuegos

David Kershenobich, secretario de Salud, durante la mañanera del 23 de diciembre del 2025. Foto: Santiago Reyes/ EL UNIVERSAL

La encuesta arrojó que, entre un grupo muestra de 12 a 65 años, los adolescentes tienen una prevalencia superior:

De 12 a 17 años, 13.2% en mujeres y 6.9% en hombres

En adultos se encuentran en un 10.2% para las mujeres y 5.1% para hombres.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Foto: Especial

Adolescentes son más propensos a quitarse la vida

De acuerdo con los datos de ENCODAT, de los últimos 12 meses, los adolescentes muestran tasas más altas en todas las etapas de comportamiento suicida, respecto a los adultos:

En la ideación, los jóvenes se mantienen en un 3.3% mientras que los adultos un 1.7%

Planificación, los jóvenes se mantienen en un 1.9% mientras que los adultos un 1.0%

Intento, los jóvenes se mantienen en un 1.5% mientras que los adultos un 0.5%

Destacó que las mujeres adolescentes son el subgrupo con mayor frecuencia, tanto en idea como en intentarlo.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Foto: Especial

Violencia predomina hacia adolescentes

Respecto a la prevalencia general de la violencia, ya sea física, emocional o sexual, se encuentra en un 12.3% de la población, en un rango de 12 a 65 años.

En adolescentes con un 18.1%

18.1% en mujeres

17.4% en hombres

Mientras que en los adultos es un 11.4%

13.1% en mujeres

9.5% en hombres

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Foto: Especial

Juegos de azar en la adolescencia

Aunque entre adultos y jóvenes los juegos de azar son una minoría, sigue siendo más común la participación de los adolescentes en esto que los adultos.

6.9% participan más los jóvenes en juegos de azar.

3.9% participan adultos en juegos de azar.

En cuanto al sexo de quien participa más, se mantiene a la cabeza el masculino con:

6.0% de participación de hombres

2.7% de participación de mujeres

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Foto: Especial

Finalmente, la ENCODAT 2025 detalló que la población más joven (de 12 a 17 años) se encuentra más vulnerable, por lo que la estrategia de salud pública tiene como prioridad la prevención de cualquiera de estas padecencias que atente contra la salud mental.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

- Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

* Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

* Hablar de ser una carga para otras personas

* Aumentar el uso del alcohol o las drogas

* Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

* Dormir muy poco o demasiado

* Aislarse o sentirse aislado

* Exhibir ira o hablar de vengarse

* Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

