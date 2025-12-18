Más Información
Anulan criterio de oportunidad a Raúl Rocha Cantú; reactivan orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo
Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos
Segob: en administración de Trump retornaron más de 145 mil migrantes mexicanos; dan atención a connacionales con "México te abraza"
Alito Moreno afirma que México debe ser aliado de EU ante dictaduras como la de Maduro; "¡Venezuela libre ya!”
Londres.- Los padres de un adolescente escocés que se suicidó por ser víctima de "sextorsión" en Instagram han denunciado al gigante Meta, la compañía matriz de esa red social al igual que de Facebook, ante un tribunal estadounidense.
Los hechos ocurrieron en 2023 cuando el joven de 16 años, Murray Dewey, natural de localidad escocesa de Dunblane, al noreste de Glasgow, se quitó la vida tras ser extorsionado por un individuo con el que había compartido imágenes íntimas explícitas en Instagram.
La familia escocesa inicia ahora un proceso legal contra la empresa Meta del magnate Mark Zuckerberg en el Tribunal Superior de Delaware (Estados Unidos), estado donde muchas de las empresas tecnológicas tienen declarada su sede social.
Lee también FinCEN pide reportar como operaciones sospechosas la sextorsión; jóvenes son los más vulnerables por IA
El adolescente estuvo en contacto con alguien que se presentó como una chica joven, pero que a la postre resultó ser un estafador y le extorsionó con la amenaza de hacer públicas las imágenes.
Instagram, "un vivero de depredadores", acusan
La "sextorsión" es una forma de chantaje en internet en la que los delincuentes seleccionan a personas, normalmente adultos, jóvenes y adolescentes, y las amenazan con la exposición de sus imágenes íntimas si no cooperan o acceden a sus peticiones.
Según los últimos datos publicados por Internet Watch Foundation (Fundación de Vigilancia de Internet) y la organización Childline, el número de víctimas de esta práctica ha aumentado en Reino Unido un 72% en un año.
Lee también Sextorsión con IA cobra vida de menor en EU; crecen casos en todo el mundo
Los padres del joven, representados por Social Media Victims Law Center, buscan una compensación económica y alegan que Meta no toma medidas para garantizar la seguridad de la plataforma.
Su fundador, Matthew P. Bergman, en declaración a los medios dijo que “durante años, Meta sabía que Instagram es un vivero de depredadores y aun así eligió proteger las métricas de interacción por encima de la vida de los niños”.
“Esa decisión consciente de conectar extraños con niños ha tenido para las familias el precio de sus hijos e hijas, convirtiendo Instagram en un epicentro de suicidios juveniles relacionados con la sextorsión.”, afirmó.
Lee también Las extorsiones a niñas, niños y adolescentes
La madre del joven declaró a la BBC la intención de la familia de llegar hasta donde puedan: “Ya nos ha pasado lo peor que nos podía pasar. Meta no puede hacer nada peor que lo que ha hecho, así que estamos listos para luchar”.
Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio
El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:
Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir
- Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable
- Hablar de ser una carga para otras personas
- Aumentar el uso del alcohol o las drogas
- Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa
- Dormir muy poco o demasiado
- Aislarse o sentirse aislado
- Exhibir ira o hablar de vengarse
- Exhibir extremos de temperamento
Lee también Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice
Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.
Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.
Niñas, niños y adolescentes principales víctimas de "sextorsión" en México; incrementa delito en 56%
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]