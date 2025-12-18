Más Información

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Anulan criterio de oportunidad a Raúl Rocha Cantú; reactivan orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo

La mañanera de Sheinbaum, 18 de diciembre, minuto a minuto

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Segob: en administración de Trump retornaron más de 145 mil migrantes mexicanos; dan atención a connacionales con "México te abraza"

Alito Moreno afirma que México debe ser aliado de EU ante dictaduras como la de Maduro; "¡Venezuela libre ya!”

Anuncian apertura de planes de electricidad a privados; primer paquete será de 5 mil mdd

Legisladores sesionan menos de una hora y se van de vacaciones

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Los cuidaban… y los robaban; empresa de monitoreo satelital operaba para banda de robo a transporte

Miles de vehículos chocolate ahora son más irregulares

Londres.- Los padres de un adolescente escocés que se suicidó por ser víctima de "" en Instagram han denunciado al gigante , la compañía matriz de esa red social al igual que de Facebook, ante un tribunal estadounidense.

Los hechos ocurrieron en 2023 cuando el joven de 16 años, Murray Dewey, natural de localidad escocesa de Dunblane, al noreste de Glasgow, se quitó la vida tras ser extorsionado por un individuo con el que había compartido imágenes íntimas explícitas en Instagram.

La familia escocesa inicia ahora un proceso legal contra la empresa Meta del magnate en el Tribunal Superior de Delaware (Estados Unidos), estado donde muchas de las empresas tecnológicas tienen declarada su sede social.

El adolescente estuvo en contacto con alguien que se presentó como una chica joven, pero que a la postre resultó ser un y lecon la amenaza de hacer públicas las imágenes.

Meta protege a menores con nuevas funciones en Instagram. Imagen: Unsplash
Instagram, "un vivero de depredadores", acusan

La "sextorsión" es una forma de chantaje en internet en la que los delincuentes seleccionan a personas, normalmente adultos, jóvenes y adolescentes, y las amenazan con la exposición de sus imágenes íntimas si no cooperan o acceden a sus peticiones.

Según los últimos datos publicados por Internet Watch Foundation (Fundación de Vigilancia de Internet) y la organización Childline, el número de víctimas de esta práctica ha aumentado en Reino Unido un 72% en un año.

Los padres del joven, representados por Social Media Victims Law Center, buscan una compensación económica y alegan que Meta no toma medidas para garantizar la seguridad de la plataforma.

Su fundador, Matthew P. Bergman, en declaración a los medios dijo que “durante años, Meta sabía que es un vivero de depredadores y aun así eligió proteger las métricas de interacción por encima de la vida de los niños”.

“Esa decisión consciente de conectar extraños con niños ha tenido para las familias el precio de sus hijos e hijas, convirtiendo Instagram en un epicentro de relacionados con la sextorsión.”, afirmó.

La madre del joven declaró a la BBC la intención de la familia de llegar hasta donde puedan: “Ya nos ha pasado lo peor que nos podía pasar. Meta no puede hacer nada peor que lo que ha hecho, así que estamos listos para luchar”.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

  • Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable
  • Hablar de ser una carga para otras personas
  • Aumentar el uso del alcohol o las drogas
  • Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa
  • Dormir muy poco o demasiado
  • Aislarse o sentirse aislado
  • Exhibir ira o hablar de vengarse
  • Exhibir extremos de temperamento

Lee también ás, dice

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

