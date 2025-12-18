Londres.- Los padres de un adolescente escocés que se suicidó por ser víctima de "sextorsión" en Instagram han denunciado al gigante Meta, la compañía matriz de esa red social al igual que de Facebook, ante un tribunal estadounidense.

Los hechos ocurrieron en 2023 cuando el joven de 16 años, Murray Dewey, natural de localidad escocesa de Dunblane, al noreste de Glasgow, se quitó la vida tras ser extorsionado por un individuo con el que había compartido imágenes íntimas explícitas en Instagram.

La familia escocesa inicia ahora un proceso legal contra la empresa Meta del magnate Mark Zuckerberg en el Tribunal Superior de Delaware (Estados Unidos), estado donde muchas de las empresas tecnológicas tienen declarada su sede social.

El adolescente estuvo en contacto con alguien que se presentó como una chica joven, pero que a la postre resultó ser un estafador y le extorsionó con la amenaza de hacer públicas las imágenes.

Meta protege a menores con nuevas funciones en Instagram. Imagen: Unsplash

Instagram, "un vivero de depredadores", acusan

La "sextorsión" es una forma de chantaje en internet en la que los delincuentes seleccionan a personas, normalmente adultos, jóvenes y adolescentes, y las amenazan con la exposición de sus imágenes íntimas si no cooperan o acceden a sus peticiones.

Según los últimos datos publicados por Internet Watch Foundation (Fundación de Vigilancia de Internet) y la organización Childline, el número de víctimas de esta práctica ha aumentado en Reino Unido un 72% en un año.

Los padres del joven, representados por Social Media Victims Law Center, buscan una compensación económica y alegan que Meta no toma medidas para garantizar la seguridad de la plataforma.

Su fundador, Matthew P. Bergman, en declaración a los medios dijo que “durante años, Meta sabía que Instagram es un vivero de depredadores y aun así eligió proteger las métricas de interacción por encima de la vida de los niños”.

“Esa decisión consciente de conectar extraños con niños ha tenido para las familias el precio de sus hijos e hijas, convirtiendo Instagram en un epicentro de suicidios juveniles relacionados con la sextorsión.”, afirmó.

La madre del joven declaró a la BBC la intención de la familia de llegar hasta donde puedan: “Ya nos ha pasado lo peor que nos podía pasar. Meta no puede hacer nada peor que lo que ha hecho, así que estamos listos para luchar”.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

