Después de haber ganado el concurso “Tejiendo Redes Ciudadanas por Juventudes Diversas” del Instituto Nacional Electoral (INE), la artista Gato que Pinta denunció odio digital con comentarios de transfobia y nbfobia.

Además, la ilustradora originaria de Tehuacán, Puebla, respondió a los memes que le hicieron con las imágenes del cantante Camilo, del habitante de La Casa de los Famosos, Abelito, de la obra de Fabián Chairez “La Revolución” y de “Francisque Ville”.

“No me molestan, al contrario, que me comparen con la obra de Fabián Chairez a quien admiro, o con Abelito y Camilo que admiro porque son personas. ¿Por qué me molestaría? Compartan bbs, si soy la más Francisque Ville elle 2025 y actualízate”, expresó al retomar los meses en sus redes.

Quien ganó el concurso de lNE con su obra “Abrazos Virtuales” destacó que con su arte visibiliza las vivencias y la violencia que viven las personas LGBT+ racializadas en México.

“Ante escenarios de odio y discriminación, acuerparnos y tejer redes entre nosotres, nosotras y nosotros, compartirnos esa ternura y esos apapachos virtuales como bien dice mi pieza, y que nuestra venganza siempre será ser felices, ser libres, ser nosotres mismes”, comentó.

Gato que Pinta llamó a respetar la diversidad de personas que existen.

La organización Yaaj México señaló que la violencia digital es una de las formas más extendidas de agresión política y social: “A través del acoso y los discursos de odio se intenta expulsar ciertas voces de los espacios digitales, afectando de manera desproporcionada a personas LGBT+, especialmente a personas trans y no binarias”.

Yaaj México reconoció la visibilización que hace la artistas de Puebla de las poblaciones LGBT+, así como el acompañamiento colectivo.

“Gracias por recordarnos que para quienes hoy viven ataques en línea: no están solas, solos ni soles. Hay redes, hay comunidad y hay acompañamiento. bloquear y denunciar también es autocuidado.

“Porque frente al odio, acompañar es político. Porque frente a la violencia digital, los apapachos importan”, agregó la organización al externar su respaldo.