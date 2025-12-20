Más Información
Después de haber ganado el concurso “Tejiendo Redes Ciudadanas por Juventudes Diversas” del Instituto Nacional Electoral (INE), la artista Gato que Pinta denunció odio digital con comentarios de transfobia y nbfobia.
Además, la ilustradora originaria de Tehuacán, Puebla, respondió a los memes que le hicieron con las imágenes del cantante Camilo, del habitante de La Casa de los Famosos, Abelito, de la obra de Fabián Chairez “La Revolución” y de “Francisque Ville”.
“No me molestan, al contrario, que me comparen con la obra de Fabián Chairez a quien admiro, o con Abelito y Camilo que admiro porque son personas. ¿Por qué me molestaría? Compartan bbs, si soy la más Francisque Ville elle 2025 y actualízate”, expresó al retomar los meses en sus redes.
Quien ganó el concurso de lNE con su obra “Abrazos Virtuales” destacó que con su arte visibiliza las vivencias y la violencia que viven las personas LGBT+ racializadas en México.
“Ante escenarios de odio y discriminación, acuerparnos y tejer redes entre nosotres, nosotras y nosotros, compartirnos esa ternura y esos apapachos virtuales como bien dice mi pieza, y que nuestra venganza siempre será ser felices, ser libres, ser nosotres mismes”, comentó.
Gato que Pinta llamó a respetar la diversidad de personas que existen.
La organización Yaaj México señaló que la violencia digital es una de las formas más extendidas de agresión política y social: “A través del acoso y los discursos de odio se intenta expulsar ciertas voces de los espacios digitales, afectando de manera desproporcionada a personas LGBT+, especialmente a personas trans y no binarias”.
Yaaj México reconoció la visibilización que hace la artistas de Puebla de las poblaciones LGBT+, así como el acompañamiento colectivo.
“Gracias por recordarnos que para quienes hoy viven ataques en línea: no están solas, solos ni soles. Hay redes, hay comunidad y hay acompañamiento. bloquear y denunciar también es autocuidado.
“Porque frente al odio, acompañar es político. Porque frente a la violencia digital, los apapachos importan”, agregó la organización al externar su respaldo.
