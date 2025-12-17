Un hombre sin vida fue localizado la mañana de este miércoles en la vía pública, en calles de la colonia Santa María Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona se encontraba tirada sobre la calle Oyamel, a la altura del número 307, casi esquina con Azahares, en las inmediaciones de una fábrica de pan. Testigos señalaron que el hombre presentaba golpes visibles y sangrado en la boca.

Al sitio acudieron elementos de la policía capitalina, quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Tras la valoración, el personal médico confirmó que se trataba de un masculino de entre 35 y 40 años sin signos vitales, con una mancha hemática en la región occipital, por lo que la etiología del deceso quedó pendiente de determinar.

Luego de confirmar el fallecimiento, los uniformados acordonaron el área para preservar la escena, mientras el cuerpo fue cubierto con una sábana en espera de las autoridades. Asimismo, se dio aviso a la Coordinación Territorial y a los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Más tarde, personal especializado realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar sus causas.

