La jefa de Gobierno, Clara Brugada, cierra el año con una aprobación de 67%, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL; 27% de las personas entrevistadas desaprueba su gestión, mientras que 6% no sabe o no respondió.

El estudio indica que 95% de las y los capitalinos la conoce o ha escuchado hablar de ella. Entre quienes la identifican, 62% tiene una opinión buena o muy buena, frente a 22% que expresa una evaluación negativa.

Sobre los atributos asociados a su desempeño, 75% considera que es una persona trabajadora, 64% la percibe como cercana a la gente, 60% opina que está preparada para el cargo, 55% la considera honesta y 50% señala que cumple sus promesas.

La inseguridad se mantiene como el principal problema en la capital, con 57% de las menciones. Le siguen el mal estado de las calles, con 10%, y la corrupción, con 6%.

En cuanto a afinidad partidista, 45% de los capitalinos se identifica con Morena; 12% con el PAN; 7% con el PRI; Movimiento Ciudadano y el PVEM registran 4% cada uno; el PT alcanza 3% y el PRD 1%.

Además, 21% de los entrevistados se declara apartidista.

Para esta encuesta se realizaron mil 209 entrevistas en la Ciudad de México: 608 cara a cara en vivienda y 601 vía telefónica, aplicadas a hombres y mujeres con credencial para votar vigente. El levantamiento se llevó a cabo del 12 al 14 de diciembre. Los resultados tienen un margen de error de ±2.8%, con un nivel de confianza de 95%.