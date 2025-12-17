Más Información

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Taibo y amigos, los superpoderosos tras colección de FCE

Taibo y amigos, los superpoderosos tras colección de FCE

Descabezan dirección en Aduanas; investigaba huachicol

Descabezan dirección en Aduanas; investigaba huachicol

VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice

VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

La jefa de Gobierno, , cierra el año con una de 67%, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL; 27% de las personas entrevistadas desaprueba su gestión, mientras que 6% no sabe o no respondió.

El estudio indica que 95% de las y los capitalinos la conoce o ha escuchado hablar de ella. Entre quienes la identifican, 62% tiene una opinión buena o muy buena, frente a 22% que expresa una evaluación negativa.

Sobre los atributos asociados a su desempeño, 75% considera que es una persona trabajadora, 64% la percibe como cercana a la gente, 60% opina que está preparada para el cargo, 55% la considera honesta y 50% señala que cumple sus promesas.

Lee también

La inseguridad se mantiene como el principal problema en la capital, con 57% de las menciones. Le siguen el mal estado de las calles, con 10%, y la corrupción, con 6%.

En cuanto a afinidad partidista, 45% de los capitalinos se identifica con Morena; 12% con el PAN; 7% con el PRI; Movimiento Ciudadano y el PVEM registran 4% cada uno; el PT alcanza 3% y el PRD 1%.

Además, 21% de los entrevistados se declara apartidista.

Para esta encuesta se realizaron mil 209 entrevistas en la Ciudad de México: 608 cara a cara en vivienda y 601 vía telefónica, aplicadas a hombres y mujeres con credencial para votar vigente. El levantamiento se llevó a cabo del 12 al 14 de diciembre. Los resultados tienen un margen de error de ±2.8%, con un nivel de confianza de 95%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]