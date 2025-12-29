Más Información
Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO
Inicia entrega de cuerpos tras tragedia del Tren Interoceánico; familia recibe restos de niña de 9 años
Segob comparte lista de 13 personas fallecidas en descarrilamiento del Tren Interoceánico; IMSS reporta 13 hospitalizados
Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca
Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro
Marx Arriaga defiende comités educativos ante ataques de Alito y Salinas Pliego; acusa “presiones” para frenar Nueva Escuela
Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP
Grecia Quiroz confirma detención de otro implicado en asesinato de Carlos Manzo; participó en grupo de WhatsApp donde se coordinó el ataque
Seúl. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, recorrió una fábrica que produce nuevos lanzamisiles múltiples y alabó la capacidad de sus sistemas para "aniquilar al enemigo", informó el martes la agencia estatal de prensa.
La visita de Kim a la fábrica fue reportada un día después de que Pyongyang anunciara que realizó la prueba de dos misiles de crucero de largo alcance para mostrar "preparación para el combate".
Kim, que estuvo acompañado por dos oficiales de alto rango del programa de misiles, afirmó que el nuevo sistema de armas servirá como "el principal medio de ataque" de sus fuerzas armadas, indicó la agencia noticiosa estatal KCNA.
Lee también Kim Jong-un visita submarinos de propulsión nuclear mientras Putin elogia su alianza "inquebrantable"
Agregó que el nuevo sistema de múltiples cohetes es "un sistema de armas superpoderoso, ya que puede aniquilar al enemigo mediante un ataque repentino y preciso, con alta exactitud y un poder devastador".
Imágenes divulgadas por KCNA mostraron a Kim de pie junto a los enormes sistemas de misiles en una fábrica con propaganda en las paredes.
Kim también supervisó el domingo el lanzamiento de misiles sobre el mar Amarillo. Ese día instó al desarrollo "ilimitado y sostenido" de las fuerzas nucleares de su país.
Lee también FOTOS: Kim Jong-un, líder norcoreano, inaugura lujoso complejo turístico de montaña; lo acompaña su hija
Corea del Norte se mantiene en guerra con el Sur y su amplio arsenal de artillería es considerado por analistas como central en su estrategia en caso de que estalle un conflicto en la península.
En los últimos años, Pyonyang ha aumentado de manera significativa sus pruebas de misiles.
Analistas consideran que busca mejorar su capacidad de ataques precisos, desafiando a Estados Unidos y Corea del Sur, y probar armas antes de exportarlas potencialmente a Rusia.
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]