Más Información

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Inicia entrega de cuerpos tras tragedia del Tren Interoceánico; familia recibe restos de niña de 9 años

Inicia entrega de cuerpos tras tragedia del Tren Interoceánico; familia recibe restos de niña de 9 años

Segob comparte lista de 13 personas fallecidas en descarrilamiento del Tren Interoceánico; IMSS reporta 13 hospitalizados

Segob comparte lista de 13 personas fallecidas en descarrilamiento del Tren Interoceánico; IMSS reporta 13 hospitalizados

Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Ellos son los fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Oaxaca

Ellos son los fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Oaxaca

Así quedó el Lamborghini tras el tiroteo en Zapopan; peritos recogen decenas de casquillos

Así quedó el Lamborghini tras el tiroteo en Zapopan; peritos recogen decenas de casquillos

Lamborghini Urus SE en Zapopan: ¿Cuánto cuesta el SUV más vendido de la marca?

Lamborghini Urus SE en Zapopan: ¿Cuánto cuesta el SUV más vendido de la marca?

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Marx Arriaga defiende comités educativos ante ataques de Alito y Salinas Pliego; acusa “presiones” para frenar Nueva Escuela

Marx Arriaga defiende comités educativos ante ataques de Alito y Salinas Pliego; acusa “presiones” para frenar Nueva Escuela

Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

Grecia Quiroz confirma detención de otro implicado en asesinato de Carlos Manzo; participó en grupo de WhatsApp donde se coordinó el ataque

Grecia Quiroz confirma detención de otro implicado en asesinato de Carlos Manzo; participó en grupo de WhatsApp donde se coordinó el ataque

SEP ha ganado 26 amparos contra prohibición de comida chatarra, resalta; se utilizarán “todos los recursos legales”, dice

SEP ha ganado 26 amparos contra prohibición de comida chatarra, resalta; se utilizarán “todos los recursos legales”, dice

Seúl. El líder de , Kim Jong-un, recorrió una fábrica que produce nuevos lanzamisiles múltiples y alabó la capacidad de sus sistemas para "aniquilar al enemigo", informó el martes la agencia estatal de prensa.

La visita de Kim a la fábrica fue reportada un día después de que anunciara que realizó la prueba de dos misiles de crucero de largo alcance para mostrar "preparación para el combate".

Kim, que estuvo acompañado por dos oficiales de alto rango del programa de misiles, afirmó que el nuevo sistema de armas servirá como "el principal medio de ataque" de sus fuerzas armadas, indicó la agencia noticiosa estatal KCNA.

Lee también

Agregó que el nuevo sistema de múltiples cohetes es "un sistema de armas superpoderoso, ya que puede aniquilar al enemigo mediante un ataque repentino y preciso, con alta exactitud y un poder devastador".

Imágenes divulgadas por KCNA mostraron a Kim de pie junto a los enormes sistemas de misiles en una fábrica con propaganda en las paredes.

Kim también supervisó el domingo el lanzamiento de misiles sobre el mar Amarillo. Ese día instó al desarrollo "ilimitado y sostenido" de las fuerzas nucleares de su país.

Lee también

Corea del Norte se mantiene en guerra con el Sur y su amplio arsenal de artillería es considerado por analistas como central en su estrategia en caso de que estalle un conflicto en la península.

En los últimos años, Pyonyang ha aumentado de manera significativa sus pruebas de misiles.

Analistas consideran que busca mejorar su capacidad de ataques precisos, desafiando a Estados Unidos y Corea del Sur, y probar armas antes de exportarlas potencialmente a Rusia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM 2026 confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores. Foto: Especial

INAPAM 2026: confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos