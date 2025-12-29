Más Información
Estados Unidos anunció este lunes un nuevo ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico y dijo haber asesinado a dos personas, sin que se reportaran heridos entre las fuerzas militares estadounidenses.
En un post en X, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que “el 29 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”.
Lee también Venezuela agradece a Rusia su apoyo ante "acciones belicistas" de EU; Moscú condena intentos de desestabilizar al país sudamericano
El Comando, que acompañó el post con un video, señaló que los servicios de inteligencia confirmaron que el bote “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas varones resultaron muertos”.
Desde septiembre, el gobierno estadounidense ha destruido una treintena de embarcaciones en El Caribe y El Pacífico. Las operaciones han provocado la muerte de más de 100 de sus ocupantes.
El ataque de este lunes se produce en momentos de incertidumbre, tras las declaraciones del presidente Donald Trump de que atacó un muelle utilizado supuestamente para cargar embarcaciones con drogas, en lo que podría constituir el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el narcotráfico desde América Latina.
Lee también El Pentágono mostrará al Congreso video íntegro del polémico ataque a supuesta narcolancha
"Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas", dijo Trump a periodistas, sin detallar en dónde se registró el ataque.
"Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe", agregó.
