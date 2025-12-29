Más Información

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Ellos son los fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Oaxaca

Ellos son los fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Oaxaca

VIDEO Tren Interoceánico: ¡Ayúdennos, por favor!; pasajeros graban desde el vagón momento del descarrilamiento

VIDEO Tren Interoceánico: ¡Ayúdennos, por favor!; pasajeros graban desde el vagón momento del descarrilamiento

Identifican al conductor de Lamborghini muerto tras tiroteo en Zapopan; era comerciante del Mercado de Abastos de Guadalajara

Identifican al conductor de Lamborghini muerto tras tiroteo en Zapopan; era comerciante del Mercado de Abastos de Guadalajara

Tiroteo en Zapopan deja tres muertos y cinco heridos; ataque contra ocupantes de un Lamborghini se prolonga por 10 minutos

Tiroteo en Zapopan deja tres muertos y cinco heridos; ataque contra ocupantes de un Lamborghini se prolonga por 10 minutos

SEP ha ganado 26 amparos contra prohibición de comida chatarra, resalta; se utilizarán "todos los recursos legales", dice

SEP ha ganado 26 amparos contra prohibición de comida chatarra, resalta; se utilizarán “todos los recursos legales”, dice

Miguel Torruco agradece a Sheinbaum nombramiento como subsecretario de Prevención; va por "fortalecer valores y virtudes cívicas"

Miguel Torruco agradece a Sheinbaum nombramiento como subsecretario de Prevención; va por “fortalecer valores y virtudes cívicas”

Nvidia adquiere acciones de Intel por 5 mil millones de dólares; apuesta por integración tecnológica

Nvidia adquiere acciones de Intel por 5 mil millones de dólares; apuesta por integración tecnológica

Sheinbaum: "Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T"; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

anunció este lunes un nuevo ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico y dijo haber asesinado a dos personas, sin que se reportaran heridos entre las fuerzas militares estadounidenses.

En un post en X, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que “el 29 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra , la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”.

El Comando, que acompañó el post con un video, señaló que los servicios de inteligencia confirmaron que el bote “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas varones resultaron muertos”.

Desde septiembre, el gobierno estadounidense ha destruido una treintena de embarcaciones en El Caribe y El Pacífico. Las operaciones han provocado la muerte de más de 100 de sus ocupantes.

El ataque de este lunes se produce en momentos de incertidumbre, tras las declaraciones del presidente Donald Trump de que atacó un muelle utilizado supuestamente para cargar embarcaciones con drogas, en lo que podría constituir el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el narcotráfico desde América Latina.

"Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas", dijo Trump a periodistas, sin detallar en dónde se registró el ataque.

"Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe", agregó.

