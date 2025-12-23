Más Información

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Víspera navideña mantiene heladas en el norte y centro del país; hasta -10 grados para este martes

Víspera navideña mantiene heladas en el norte y centro del país; hasta -10 grados para este martes

Sheinbaum reacciona a caravana navideña de presunto grupo criminal en Guerrero; gabinete de Seguridad dará información, dice

Sheinbaum reacciona a caravana navideña de presunto grupo criminal en Guerrero; gabinete de Seguridad dará información, dice

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

El líder de , Kim Jong-un, inauguró un lujoso complejo turístico de montaña con "acogedores" espacios de ocio, restaurantes de barbacoa y jacuzzis, informó la prensa estatal.

La agencia oficial de noticias KCNA afirmó que el nuevo resort de Samjiyon, en la montañosa zona norte norcoreana, servirá como un "atractivo complejo turístico de montaña y lugar de ocio para el pueblo".

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un (c) caminando junto a su hija Kim Ju Ae este martes, en Samjiyon (Corea del Norte). Jong-un visitó un lujoso complejo hotelero de montaña dotado de baños termales y restaurantes de barbacoa acompañado de su hija, de quien se especula que podría ser la heredera del régimen, afirmó la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA. Foto: EFE
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un (c) caminando junto a su hija Kim Ju Ae este martes, en Samjiyon (Corea del Norte). Jong-un visitó un lujoso complejo hotelero de montaña dotado de baños termales y restaurantes de barbacoa acompañado de su hija, de quien se especula que podría ser la heredera del régimen, afirmó la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA. Foto: EFE

Kim recorrió "las habitaciones de los hoteles, los acogedores espacios de ocio y las instalaciones comerciales y de restaurantes públicos", según ese medio.

Las imágenes difundidas mostraban a Kim con su hija, que según analistas se llama Ju-ae y es su probable sucesora, recorriendo los hoteles e, incluso, comprobando la firmeza de las camas.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitó un lujoso complejo hotelero de montaña dotado de baños termales y restaurantes de barbacoa acompañado de su hija, de quien se especula que podría ser la heredera del régimen, afirmó este martes la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA. Foto: EFE
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitó un lujoso complejo hotelero de montaña dotado de baños termales y restaurantes de barbacoa acompañado de su hija, de quien se especula que podría ser la heredera del régimen, afirmó este martes la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA. Foto: EFE

Las presentó como "una clara prueba del ideal de constante crecimiento" del país y "del potencial de desarrollo" del Estado.

La prensa oficial afirmó que las nuevas instalaciones demostraban que el pueblo norcoreano era el "más digno" y que "no tenía nada que envidiar al resto del mundo".

Samjiyon tiene un fuerte simbolismo en la propaganda norcoreana, ya que se encuentra cerca del monte Paektu, la montaña más alta de la península, donde, según las versiones oficiales, nació el padre de Kim, Kim Jong-il.

Historiadores aseguran, sin embargo, que nació en la Unión Soviética.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada