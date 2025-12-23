Más Información

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Carmen Aristegui anuncia su salida de CNN tras más de 20 años al aire; esto dijo sobre su futuro

Carmen Aristegui anuncia su salida de CNN tras más de 20 años al aire; esto dijo sobre su futuro

Spotify sufre robo masivo de datos; hackers afirman que se apropiaron de 99% del catálogo

Spotify sufre robo masivo de datos; hackers afirman que se apropiaron de 99% del catálogo

David Kershenobich presenta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025; cannabis, principal droga ilegal

David Kershenobich presenta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025; cannabis, principal droga ilegal

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Sheinbaum reacciona a caravana navideña de presunto grupo criminal en Guerrero; gabinete de Seguridad dará información, dice

Sheinbaum reacciona a caravana navideña de presunto grupo criminal en Guerrero; gabinete de Seguridad dará información, dice

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

Río de Janeiro. La Corte Suprema de Brasil autorizó este martes que el expresidente , que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, sea trasladado a un hospital el miércoles y sometido al día siguiente, en plena Navidad, a una cirugía para corregir dos hernias inguinales.

La autorización fue concedida, a petición de los abogados del líder ultraderechista, por el magistrado Alexander de Moraes, el juez instructor en la Corte Suprema del proceso en el que el exmandatario fue condenado.

En la petición enviada al Supremo Tribunal Federal, la defensa del expresidente asegura que, por recomendación médica, Bolsonaro tiene que ser ingresado al hospital DF Star de Brasilia un día antes de la para que pueda ser preparado adecuadamente para la intervención.

La realización del procedimiento, sin embargo, aún depende de que la petición de la defensa sea avalada por la Fiscalía y autorizada finalmente por el magistrado , el juez instructor en la Corte Suprema del proceso en el que el exmandatario fue condenado.

Lee también

La defensa también solicitó que la máxima corte autorice que el sea acompañado en el hospital por su esposa, Michele Bolsonaro, y por dos de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro y el concejal de Carlos Bolsonaro.

La operación ya fue autorizada por la Corte Suprema el pasado viernes luego de que un informe de médicos de la Policía Federal confirmara que el líder ultraderechista necesita corregir dos hernias inguinales, pero su fecha aún no había sido definida.

En la misma decisión, De Moraes negó el nuevo pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, debido a una “ausencia total de los requisitos legales para la concesión” del beneficio y por el “reiterado incumplimiento de las ” que le habían sido impuestas.

Lee también

Bolsonaro cumplía prisión domiciliaria desde agosto pasado, pero la Corte Suprema ordenó su reclusión el 22 de noviembre pasado en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, luego de que intentara quemar la con la que se le controlaban los movimientos.

El expresidente (2019-2022) canceló este martes la que sería la primera entrevista que concedería desde que está encarcelado alegando motivos de salud.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado por haber liderado un complot para intentar impedir la investidura de , que lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

Lee también

El exjefe de Estado, inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060, espera la sanción de una ley aprobada la semana pasada por el Congreso y que lo beneficia con una significativa reducción de su condena, pero Lula ya adelantó que la vetará.

Bolsonaro sufre desde hace meses varios , entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada