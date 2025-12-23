Río de Janeiro. La Corte Suprema de Brasil autorizó este martes que el expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, sea trasladado a un hospital el miércoles y sometido al día siguiente, en plena Navidad, a una cirugía para corregir dos hernias inguinales.

La autorización fue concedida, a petición de los abogados del líder ultraderechista, por el magistrado Alexander de Moraes, el juez instructor en la Corte Suprema del proceso en el que el exmandatario fue condenado.

En la petición enviada al Supremo Tribunal Federal, la defensa del expresidente asegura que, por recomendación médica, Bolsonaro tiene que ser ingresado al hospital DF Star de Brasilia un día antes de la cirugía para que pueda ser preparado adecuadamente para la intervención.

La realización del procedimiento, sin embargo, aún depende de que la petición de la defensa sea avalada por la Fiscalía y autorizada finalmente por el magistrado Alexander de Moraes, el juez instructor en la Corte Suprema del proceso en el que el exmandatario fue condenado.

Lee también Juez permite a Bolsonaro salir de prisión para una cirugía de hernia; la fecha aún no ha sido anunciada

La defensa también solicitó que la máxima corte autorice que el líder ultraderechista sea acompañado en el hospital por su esposa, Michele Bolsonaro, y por dos de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro.

La operación ya fue autorizada por la Corte Suprema el pasado viernes luego de que un informe de médicos de la Policía Federal confirmara que el líder ultraderechista necesita corregir dos hernias inguinales, pero su fecha aún no había sido definida.

En la misma decisión, De Moraes negó el nuevo pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, debido a una “ausencia total de los requisitos legales para la concesión” del beneficio y por el “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares” que le habían sido impuestas.

Lee también Defensa de Bolsonaro pide que lo dejen salir de prisión; argumenta deben operarlo por deterioro de su salud

Bolsonaro cumplía prisión domiciliaria desde agosto pasado, pero la Corte Suprema ordenó su reclusión el 22 de noviembre pasado en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, luego de que intentara quemar la tobillera electrónica con la que se le controlaban los movimientos.

El expresidente (2019-2022) canceló este martes la que sería la primera entrevista que concedería desde que está encarcelado alegando motivos de salud.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado por haber liderado un complot para intentar impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

Lee también Jair Bolsonaro tiene cáncer de piel, revela médico

El exjefe de Estado, inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060, espera la sanción de una ley aprobada la semana pasada por el Congreso y que lo beneficia con una significativa reducción de su condena, pero Lula ya adelantó que la vetará.

Bolsonaro sufre desde hace meses varios problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss