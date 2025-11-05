Chalco, Mex.- En la Sala de Juicios Orales de Chalco se llevaría a cabo hoy una audiencia de revisión de medidas cautelares para Carlota “N”, la mujer de 74 años de edad investigada por el delito de homicidio por presuntamente intentar evitar un despojo de vivienda.

Sin embargo, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se presentó a la audiencia y esta fue reprogramada para mañana jueves 6 de noviembre, a las 10:00 de la mañana.

La defensa jurídica de Carlota “N” busca que la autoridad judicial modifique la medida cautelar de prisión para que siga el proceso en arraigo domiciliario.

Lee también: Vecinos de El Oro, Estado de México amarran a funcionarios por crisis en recolección de basura

De acuerdo con el equipo legal de la mujer, quien fue grabada en video y viralizada en redes sociales por disparar en contra de supuestos invasores, padece de enfermedades que requieren de un cuidado especial.

Por tal motivo, buscan solicitar al juez que conceda a Carlota “N” la modificación de la medida cautelar para que concluya el plazo de investigación desde su hogar y ya con las debidas atenciones para las enfermedades que afirman que padece.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr