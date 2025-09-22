Un padre en Durango denunció que su hija Paloma Nicole, de 14 años, murió a causa de un presunto acto de negligencia criminal después de haberle hecho una cirugía estética sin su consentimiento.

En redes sociales, Carlos Arellano denunció que su hija fue sometida el 12 de septiembre a una cirugía estética realizada por el doctor V.M.R.G. Según la publicación, la cirugía se hizo en complicidad con la madre de la niña.

“El 20 de septiembre, tras días de sufrimiento, mi hija falleció. En su certificado de defunción falsamente se asentó ‘enfermedad’ como causa de muerte, intentando encubrir la verdad”, informó el padre en redes sociales.

Lee también Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

El caso se ha vuelto viral en el estado, donde la ciudadanía pide justicia para Paloma Nicole. La denuncia ya fue interpuesta ante la fiscalía de Durango.

“Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, exigió el padre.

Madre, investigada por omisión de cuidados

Sonia Yadira de la Garza, fiscal de Durango, informó que el 20 de septiembre se tomó conocimiento de la muerte de la adolescente en la clínica Santa María, y al entrevistarse con los padres, en un inicio ambos firmaron la conformidad con el certificado de defunción, el cual efectivamente en el tipo de defunción establecía “enfermedad” y en las causas edema cerebral y encefalopatía hipóxica.

Sin embargo, al día siguiente el padre se presentó a poner la denuncia, pues explicó que se enteró que la menor había sido sometida a una cirugía estética de mama, y quería proceder conforme a derecho.

Lee también El calor del combate al huachicol se siente en Palenque

La fiscal explicó que el cuerpo de la adolescente fue enviada al Servicio Médico Forense donde se determinó el edema cerebral y el problema en los pulmones. No obstante, dijo que se requiere de un dictamen patológico para determinar científicamente los resultados de la necropsia, los cuales tardarán hasta 20 días.

Dijo que en caso de que se deslinden responsabilidades, y se analice el expediente clínico y la firma de los consentimientos, la madre podría ser procesada por el delito de omisión de cuidados por poner en situación de riesgo a su hija menor de edad, mientras el médico podría ser procesado por el delito de homicidio culposo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv