VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades no se han pronunciado

En operativo, cae secuestrador "El Chuleta" en Morelos; detienen a otros 38 generadores de violencia

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

EU lanza ataque contra objetivos del Estado Islámico en Siria; Trump dice que es "represalia muy seria"

Hallan cuerpos en finca que ya había sido cateada en Silao, Guanajuato; suman 7 personas encontradas en menos de tres semanas

Corte Interamericana responsabiliza a México por feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade; su madre ha luchado desde 2001

Clinton, Jagger y Michael Jackson aparecen en archivos de Epstein; pesquisa no es sobre el exmandatario, dice vocero

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

Sin garras y con lesiones Profepa rescata a león amarrado a un árbol en Nayarit; inician investigación

Capturan en la GAM a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de casas; les decomisan 260 bolsas de marihuana y dos celulares

El expresidente de Brasil , quien desde noviembre ha estado cumpliendo una condena de 27 años en por intento de golpe de Estado, recibió el viernes permiso para salir de prisión para someterse a una cirugía de hernia. La fecha de la cirugía no ha sido anunciada.

El juez del Supremo Tribunal de Brasil Alexandre de Moraes dio luz verde a Bolsonaro después de que los de la policía federal confirmaran que necesita el procedimiento.

Los médicos dicen que la hernia de Bolsonaro afecta ambas ingles y le causa dolor. El expresidente, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, ha pasado por varias otras cirugías desde que fue apuñalado en el abdomen durante un mitin de campaña en 2018.

Expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto: AP
Expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto: AP

De Moraes, quien supervisó el juicio a Bolsonaro y lo sentenció a prisión, negó la solicitud del expresidente de arresto domiciliario después de que salga del hospital.

Bolsonaro no tiene contacto con los pocos otros reclusos en la sede de la policía federal en Brasilia donde está detenido y donde su habitación de 12 metros cuadrados (130 pies cuadrados) tiene una cama, un baño privado, aire acondicionado, un televisor y un escritorio, según las autoridades. Tiene acceso libre a sus médicos y abogados, pero otros visitantes deben obtener la aprobación del Supremo Tribunal Federal.

El expresidente y varios de sus aliados fueron declarados culpables por un panel de jueces del STF por intentar derrocar la democracia de Brasil tras su derrota electoral en 2022.

El complot incluía planes para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a De Moraes. También había un plan para fomentar una insurrección a principios de 2023.

El expresidente también fue declarado culpable de liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático. Bolsonaro ha negado haber cometido delito alguno.

