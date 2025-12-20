Más Información

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

IMSS quiere meter gol en Mundial con Oaxtepec y alojar equipos

Exigen a Salinas pagar 51 mil mdp; sí, detallen deuda responde

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades inician investigación

Buscan que no se use IA como pruebas en juicios

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"; sigue preso en el Altiplano

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

En operativo, cae secuestrador "El Chuleta" en Morelos; detienen a otros 38 generadores de violencia

Aumenta CDMX recursos para programas sociales en 2026

Los presidentes del se reúnen este sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu en busca de una respuesta al aplazamiento del tratado de libre comercio con la (EU), mientras evalúan acercamientos con otros socios comerciales.

La, negociado desde hace un cuarto de siglo, estaba prevista para el encuentro de mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero la UE la postergó para enero ante la oposición de agricultores, principalmente de Francia e Italia.

La víspera, los cancilleres de Paraguay y Argentina pusieron presión al bloque europeo para rubricar el pacto cuanto antes.

"Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos", declaró a periodistas el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, luego de una reunión con sus pares del Mercosur.

Una fuente de la Comisión Europea y dos diplomáticos dijeron el viernes en Bruselas que la nueva fecha prevista para la firma es el 12 de enero en Paraguay, que sucederá a Brasil en la presidencia rotativa del Mercosur al final de la cumbre.

Pero Ramírez dijo no haber recibido "ninguna comunicación oficial" al respecto.

El presidente del país anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, estarán en la cita frente a las imponentes cascadas de Iguaçu el mandatario argentino Javier Milei; el presidente paraguayo, Santiago Peña; su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Foto: AFP
El presidente del país anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, estarán en la cita frente a las imponentes cascadas de Iguaçu el mandatario argentino Javier Milei; el presidente paraguayo, Santiago Peña; su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Foto: AFP

De su lado, el canciller argentino, Pablo Quirno, pidió "revisar las prioridades de relacionamiento externo del Mercosur y avanzar hacia bilateralidades más ágiles y con resultados concretos".

Además del presidente del país anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, estarán en la cita frente a las imponentes cascadas de Iguaçu el mandatario argentino Javier Milei; el presidente paraguayo, Santiago Peña; su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Temor entre agricultores europeos ante medidas del acuerdo comercial

Los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos rigurosas.

Mientras la paciencia con Europa se agota, el bloque sudamericano ha tenido acercamientos comerciales con Catar, Emiratos Árabes Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), dijo el canciller paraguayo.

La cumbre presidencial también genera expectativa por el encuentro entre Milei y Lula, presidentes de las dos mayores economías del Mercosur y opuestos en el campo ideológico.

El mandatario ultraliberal de Argentina llega a Foz do Iguaçu pocos días después de publicar en su cuenta de Instagram un mapa que representa a Brasil y otros países de izquierda de la región como una enorme barriada pobre.

Argentina en cambio aparece como un país futurista, como Chile, donde acaba de ganar la extrema derecha.

Más Información

