Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

La mañanera de Sheinbaum, 4 de noviembre, minuto a minuto

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Crece protesta en Michoacán por asesinato del alcalde Carlos Manzo

Asesino de Carlos Manzo tenía nexo con grupo que opera para el CJNG

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Corea del Norte ha enviado a cerca de 5 mil soldados a Rusia para ayudar en la "reconstrucción de infraestructuras", declaró un diputado surcoreano tras una sesión informativa de los servicios de inteligencia de Seúl.

"Unos 5 mil soldados norcoreanos de construcción se han desplazado a Rusia por fases desde septiembre y se espera que sean movilizados para la reconstrucción de infraestructuras", dijo el diputado surcoreano Lee Seong-kweun a los periodistas.

Según Lee, los servicios de inteligencia estiman en 10 mil el número de soldados norcoreanos actualmente desplegados cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania.

Soldados ucranianos patrullan en medio de vehículos destruidos durante una batalla en Ucrania. Foto: EFE
El apoyo de Corea del Norte a Rusia

Corea del Norte, liderada por Kim Jong Un, ha enviado miles de soldados a combatir junto a las fuerzas rusas en Ucrania.

Al menos 600 soldados norcoreanos han muerto en la guerra en Ucrania, que empezó con la invasión rusa de 2022, y varios miles más han resultado heridos, según estimaciones surcoreanas.

Los analistas creen que, a cambio de enviar tropas, Rusia esta suministrando a Corea del Norte ayuda financiera, tecnología militar así como alimentos y energía.

Según la organización Multilateral Sanctions Monitoring Team, Corea del Norte planea enviar 40 mil trabajadores a Rusia, "incluidas varias delegaciones de especialistas en tecnología de la información".

