Corea del Norte ha enviado a cerca de 5 mil soldados a Rusia para ayudar en la "reconstrucción de infraestructuras", declaró un diputado surcoreano tras una sesión informativa de los servicios de inteligencia de Seúl.

"Unos 5 mil soldados norcoreanos de construcción se han desplazado a Rusia por fases desde septiembre y se espera que sean movilizados para la reconstrucción de infraestructuras", dijo el diputado surcoreano Lee Seong-kweun a los periodistas.

Según Lee, los servicios de inteligencia estiman en 10 mil el número de soldados norcoreanos actualmente desplegados cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania.

El apoyo de Corea del Norte a Rusia

Corea del Norte, liderada por Kim Jong Un, ha enviado miles de soldados a combatir junto a las fuerzas rusas en Ucrania.

Al menos 600 soldados norcoreanos han muerto en la guerra en Ucrania, que empezó con la invasión rusa de 2022, y varios miles más han resultado heridos, según estimaciones surcoreanas.

Los analistas creen que, a cambio de enviar tropas, Rusia esta suministrando a Corea del Norte ayuda financiera, tecnología militar así como alimentos y energía.

Según la organización Multilateral Sanctions Monitoring Team, Corea del Norte planea enviar 40 mil trabajadores a Rusia, "incluidas varias delegaciones de especialistas en tecnología de la información".

