Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

La mañanera de Sheinbaum, 4 de noviembre, minuto a minuto

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Crece protesta en Michoacán por asesinato del alcalde Carlos Manzo

Asesino de Carlos Manzo tenía nexo con grupo que opera para el CJNG

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Nairobi. Una década después de la firma del Acuerdo de París (2015), la alertó que superar el límite de 1.5 grados de calentamiento global será casi inevitable en los próximos 10 años, debido al "insuficiente" progreso de los países y a un "cada vez más desafiante".

El Programa de la ONU para el (Pnuma) dio ese aviso en su "Informe sobre la Brecha de Emisiones" de 2025, publicado a pocos días de la Conferencia de la ONU sobre (COP30), principal foro político mundial sobre la crisis climática, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém (Brasil).

El Acuerdo de París busca limitar la subida de la temperatura de la Tierra a menos de 2 grados Celsius (°C) e -idealmente- a 1.5 °C.

El Pnuma, con sede en Nairobi, sostiene que ese umbral se superará "al menos temporalmente", aunque asegura que aún es posible reducir la magnitud y la duración de ese rebasamiento mediante recortes de emisiones de "sin precedentes".

Según el informe, el planeta registrará un aumento medio de temperatura de entre 2.3 y 2.5 grados centígrados este siglo si los países cumplen sus actuales, y de 2.8 grados si continúan con las políticas vigentes, frente a los 2.6-2.8 grados estimados hace un año.

Pero la retirada prevista de Estados Unidos del Acuerdo de París en 2026, advierte, tendrá un impacto negativo en los esfuerzos globales, al anular parte del progreso alcanzado en las proyecciones de temperatura.

El Ártico es una de las zonas del planeta más afectadas por el calentamiento global Foto: EFE
El documento reconoce que el Acuerdo de París impulsó avances notables, como el abaratamiento de las y la expansión de los compromisos de neutralidad en carbono, que hoy cubren cerca del 70% de las emisiones mundiales.

Sin embargo, el Pnuma alerta de que el progreso es demasiado lento, pues las nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, en inglés) apenas han reducido las proyecciones de temperatura respecto al año pasado y confirman que el mundo superará "temporalmente" el umbral de 1.5 °C en la próxima década, una situación difícil de revertir.

"Las naciones han tenido tres oportunidades para cumplir las promesas del Acuerdo de París, y en todas han quedado fuera del objetivo", declaró la directora ejecutiva del Pnuma, Inger Andersen.

"Aunque los planes nacionales han logrado algunos avances, el progreso es insuficiente. Por eso, aún necesitamos sin precedentes en una ventana cada vez más estrecha y en un contexto geopolítico cada vez más desafiante", añadió.

Emisiones globales en aumento

El informe muestra que, pese a los compromisos asumidos, las emisiones globales de siguen en aumento: en 2024 alcanzaron 57.7 gigatoneladas de CO2, un 2.3% más que el año anterior, impulsadas por la deforestación y el uso de combustibles fósiles.

El (grupo de países desarrollados y emergentes), responsable de alrededor del 77% de las emisiones mundiales, registró un incremento conjunto del 0.7% en 2024.

las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen en aumento: en 2024 alcanzaron 57.7 gigatoneladas de CO2, un 2.3% más que el año anterior Foto: Archivo Agencias
Aunque siete miembros del bloque han presentado nuevas metas de mitigación para 2035 y otros tres las han anunciado, el Pnuma considera que estos compromisos "no son lo suficientemente ambiciosos" y advierte de que el grupo no lleva camino de cumplir ni siquiera sus metas para 2030.

El organismo insiste, como hizo en su informe de 2024, en que el liderazgo del G20 será "fundamental" para evitar una escalada del calentamiento.

En total, 60 países, que representan el 63% de las , han presentado o anunciado nuevas metas climáticas.

Pero el Pnuma lamenta que son "demasiado modestas", pues solo el 73% incluye objetivos de energía renovable y menos de la mitad contemplan mejoras en eficiencia energética, mientras que ninguna propone eliminar progresivamente la y gas ni los subsidios a .

Así, el estudio calcula que las nuevas políticas y compromisos podrían reducir las emisiones mundiales en torno a un 15% para 2035 respecto a los niveles de 2019, muy por debajo del 55 % necesario para limitar el calentamiento a 1.5 grados.

El Acuerdo de París busca limitar la subida de la temperatura de la Tierra a menos de 2 grados Celsius (°C) e -idealmente- a 1.5 °C. Foto: Archivo / Agencias
Además, las tensiones internacionales, la falta de financiación y la debilidad de los compromisos actuales impiden avanzar con la rapidez necesaria, en un momento en que la subraya que la no solo es urgente -sin actuar, los impactos serán "más severos e irreversibles", especialmente para los países más vulnerables-, sino también una oportunidad económica y social.

"Las nuevas NDC y lano ofrecen señales alentadoras de que esto vaya a ocurrir, pero es lo que los países y los procesos multilaterales deben resolver para reafirmar el compromiso colectivo y la confianza en alcanzar el objetivo de temperatura del Acuerdo de París", concluye el Pnuma.

