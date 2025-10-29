La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México inició los trabajos de atención a las palmeras ubicadas en el conjunto urbano de Tlatelolco, y comenzó con el retiro de 19 ejemplares.

Informó que las 19 palmeras se encontraban deterioradas y están localizadas en diversos puntos del complejo habitacional.

Estas especies fortalecerán la infraestructura verde del sitio al mitigar las islas de calor urbanas. Foto: Especial.

Explicó que el proceso incluye el derribo seguro de ejemplares, el destoconado de raíces y su sustitución por árboles de entre tres y cinco metros de altura, preferentemente nativos y adecuados al entorno urbano, como duraznillo, tejocote y arrayán.

Dijo que estas especies fortalecerán la infraestructura verde del sitio al mitigar las islas de calor urbanas, favorecer la biodiversidad local y mejorar la calidad del paisaje urbano.

Apuntó que las estípites (tallo) de las palmeras retiradas serán reutilizados como mobiliario urbano en parques y espacios públicos, tras recibir un tratamiento especializado que garantice su seguridad, durabilidad y aprovechamiento sostenible, fomentando la economía circular y evitando el desperdicio de materiales.

El equipo técnico de Sedema llevará a cabo los trabajos de forma programada y segura Foto: Especial.

Durante esta semana, el equipo técnico de Sedema llevará a cabo los trabajos de forma programada y segura, priorizando la protección de peatones, fauna local y patrimonio urbano. Cabe destacar que, como parte del proyecto “Tlatelolco, mi amor”, Sedema ha desarrollado diversas acciones ambientales en la zona, como la instalación de más de 10 mil plantas para polinizadores a través del programa “Jardines para la Vida”, así como el suministro de flores de cempasúchil provenientes del suelo de conservación durante las festividades de Día de Muertos, fortaleciendo el vínculo entre naturaleza, cultura y comunidad.

