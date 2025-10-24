La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) va por la recuperación de dos bosques de la Ciudad de México.

En la Gaceta Oficial, la secretaría publicó las licitaciones para buscar las empresas interesadas en la “Rehabilitación y fortalecimiento del patrimonio ambiental y social del Bosque de Tlalpan” y para la “Conservación y mantenimiento a la infraestructura del Bosque Urbano Nativitas”.

Sin dar mayores detalles del objetivo ni las acciones que realizarán, la Sedema señaló que el costo de las bases es de 2 mil pesos. Los fallos de los concursos serán el próximo 6 de noviembre.

De acuerdo con la Sedema, el Bosque de Nativitas tiene un valor ambiental que radica en la presencia de vegetación, principalmente de especies arbóreas establecidas a lo largo del tiempo, aunado a los servicios ambientales que aporta como el mejoramiento del micro y macro clima, control de la erosión, protección de áreas de captación de agua, la disminución de contaminación del aire por ruido y partículas contaminantes.

El Bosque de Tlalpan es un área natural protegida. La reserva es de 253 hectáreas de área boscosa que incluye bosque natural y viveros de árboles plantados en gran parte durante el Siglo XX.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, el suelo de conservación y la protección de los ecosistemas estratégicos del Bosque de Agua, cuyo suelo verde, áreas naturales protegidas y zonas de conservación generan hasta 70 % del agua que abastece a la capital.