Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Sheinbaum recibirá a acreedores de EU de Salinas; empresario le responde

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

La hizo otro reclamo a la de Estados Unidos, luego de que en días pasados se realizó el Foro de Semiconductores México-Estados Unidos, donde participó el encargado de Negocios de la embajada estadounidense, Mark Johnson.

La embajada china señaló que Johnson declaró que “Estados Unidos no tolerará la dependencia de tecnologías críticas de China, como los semiconductores, necesitamos que México desempeñe un papel clave en este esfuerzo.”

“Este tipo de retóricas revela de manera descarada la mentalidad de Estados Unidos de imponer la competencia geopolítica a los demás, por lo que la parte china expresa su insatisfacción enérgica y oposición firme”, señaló la representación diplomática del país asiático en territorio mexicano.

Acusó que lo que llaman “no tolerar la dependencia” en esencia “no es más que levantar barreras comerciales, lanzar amenazas y practicar el matonismo económico”.

“A no le preocupa realmente el desarrollo de México, sino obligar a este país a fungir como su instrumento geopolítico en las cadenas industriales y de suministro.

“En realidad, la parte estadounidense teme a la competencia justa y se niega a la cooperación de beneficio mutuo. La historia ha comprobado que cada vez que detecta avances de otros países en sectores clave, Estados Unidos se apresura a ponerles la etiqueta de ´dependencia´ y a recurrir a medidas de intimidación, con el propósito de preservar su posición monopólica”, dijo la embajada de China a cargo de Chen Daojiang.

Agregó que estas prácticas no solo socavan el orden económico y comercial internacional, “sino que también dañan los intereses del Sur Global, México incluido, y en última instancia, terminan minando la propia credibilidad de Estados Unidos”.

Aseguró que siempre ha abogado por construir un mundo multipolar igualitario y ordenado, así como por impulsar una globalización económica inclusiva y de beneficio para todos, oponiéndose de manera clara a las barreras comerciales y a la coerción económica.

“Los intentos de obstrucción por parte de Estados Unidos no son más que un esfuerzo inútil, como el de un insecto que trata de detener una carreta. Exhortamos a ciertos funcionarios estadounidenses a abandonar la mentalidad de juego de suma cero, respetar el orden del comercio mundial y la cooperación normal entre países, y a no señalar ni dictar a los demás con un tono autoritario de ´intolerancia´”, declaró.

